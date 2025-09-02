Nestlé despidió a su CEO por mantener una relación amorosa secreta con una empleada







Laurent Freixe fue acusado de violar el código de conducta de la firma apenas un año después de asumir el cargo.

La investigación se inició a raíz de un señalamiento recibido a través del canal de denuncia de irregularidades de la compañía.

La gigante empresa de alimentos Nestlé anunció el despido inmediato de su CEO, Laurent Freixe, apenas un año después de asumir el cargo. La decisión se tomó tras descubrirse que mantenía una relación romántica no revelada con una empleada subordinada directa violando el código de conducta de la compañía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La relación involucraba a una empleada que no formaba parte de la Dirección Ejecutiva y fue identificada como un claro conflicto de intereses.

La investigación se inició a raíz de un señalamiento recibido a través del canal de denuncia de irregularidades de la compañía. Fue todo supervisado por el presidente de Nestlé, Paul Bulcke, y el principal director independiente, Pablo Isla, quienes contaron con el apoyo de un asesor externo independiente. El sucesor es Philipp Navratil, quien dirigió la unidad de café Nespresso.

“Era una decisión necesaria. Los valores de Nestlé y una buena gobernanza constituyen los fundamentos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent por sus años de servicio”, expresó en un comunicado Bulcke. “No vamos a cambiar el rumbo de nuestra estrategia y no perderemos el ritmo en cuanto a rendimiento”, añadió.

La carrera de Philipp Navratil, el sucesor Laurent Freixe, el CEO despedido Philipp Navratil (1) El ejecutivo francés será reemplazado por Philipp Navratil.

Philipp Navratil comenzó su carrera en Nestlé en 2001 como auditor interno. Fue nombrado director nacional de Nestlé Honduras en 2009 tras desempeñar varias funciones comerciales en Centroamérica. Asumió el liderazgo del negocio de café y bebidas en México en 2013 y pasó a la unidad estratégica de negocio de Café de Nestlé en 2020. Tiempo después se trasladó a Nespresso en julio de 2024 y se unió a la junta ejecutiva de la firma el 1 de enero de este año. Ahora, fue nombrado sucesor inmediato de Laurent Freixe y asumirá el cargo de director ejecutivo de la compañía.

Temas Nestlé

CEO

Despidos