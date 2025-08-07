Durante el mes de agosto, la ANSES ofrece una asistencia única a quienes hayan atravesado momentos significativos de la vida familiar, como un casamiento, la llegada de un hijo o una adopción. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio que no se repite mes a mes, sino que se otorga una sola vez por cada situación.
ANSES hará un pago único de casi $100.000 y todas estas personas podrán cobrarlo
Esta asistencia estatal llega hasta ciertos grupos específicos que hayan atravesado diversos eventos personales y cumplan con las condiciones exigidas.
El monto varía según el motivo por el cual se solicita la asignación y, como todos los beneficios que gestiona ANSES, se actualiza periódicamente. Esta prestación está dirigida a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo que estén incluidos en el sistema SUAF.
Qué son las APU de ANSES
Las Asignaciones de Pago Único son ayudas económicas que otorga la ANSES a todas aquellas personas que hayan tenido determinados cambios importantes en su núcleo familiar. Los casos contemplados son tres: nacimiento, adopción o matrimonio.
Este beneficio no es automático, así que todos los interesados deben solicitarlo dentro de los 2 años desde ocurrido el hecho, presentando la documentación correspondiente. Además, es necesario que el ingreso del grupo familiar se ubique dentro de los límites establecidos por el organismo para poder acceder.
Están alcanzadas por esta ayuda las personas que trabajan en relación de dependencia, monotributistas, personas que cobran la prestación por desempleo y otros titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Montos de la APU en agosto 2025
Los valores para el mes de agosto 2025 ya fueron actualizados por ANSES y son los siguientes:
- Por matrimonio: $98.567
- Por nacimiento: $65.827
- Por adopción: $393.596
Estos importes son por cada acontecimiento, en los tres casos el pago se realiza por única vez y no forma parte de los ingresos mensuales regulares.
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025
El pago de las Asignaciones de Pago Único en agosto se organizará en dos etapas, de acuerdo a la quincena en la que se haya aprobado la solicitud:
- Primera quincena: del martes 12 de agosto al miércoles 10 de septiembre
- Segunda quincena: del viernes 22 de agosto al miércoles 10 de septiembre
Además, ya se confirmaron las fechas en las que cobrarán estos beneficios de ANSES:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 14 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 22 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de agosto
- DNI terminados en 1: 12 de agosto
- DNI terminados en 2: 13 de agosto
- DNI terminados en 3: 14 de agosto
- DNI terminados en 4: 18 de agosto
- DNI terminados en 5: 19 de agosto
- DNI terminados en 6: 20 de agosto
- DNI terminados en 7: 21 de agosto
- DNI terminados en 8: 22 de agosto
- DNI terminados en 9: 25 de agosto
