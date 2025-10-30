El jueves 6 de noviembre 2025 no abrirán los bancos en Argentina por este motivo







Durante la jornada funcionarán con normalidad únicamente los cajeros automáticos y home banking.

Cada 6 de noviembre las sucursales físicas de los bancos cierran en Argentina.

El próximo jueves 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario en Argentina. En este sentido, todas las sucursales físicas de los bancos permanecerán cerradas. No obstante, muchos servicios digitales y canales electrónicos continuarán funcionando con normalidad, lo que hace recomendable planificar con antelación los trámites que requieren presencia en ventanilla.

Las plataformas de home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos seguirán operativas, permitiendo a clientes realizar diversas transacciones. Sin embargo, quienes deban gestionar trámites que exigen intervención directa de personal bancario, como autorizaciones, créditos o depósitos mayores, deberían anticiparse para evitar demoras o traslados de fecha.

bancariosjpg 6 de noviembre, Día del Bancario El jueves 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario en Argentina, una fecha con carácter especial para los trabajadores del sistema financiero argentino.

La jornada celebra la creación de la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores del sector. Desde 1924 tiene el objetivo de proteger los derechos laborales y mejorar las condiciones de los trabajadores bancarios.

Cajero automático FreePik.es Cómo funcionará el home banking y qué transacciones se podrán realizar Aunque las sucursales permanecerán cerradas al público, los canales digitales seguirán disponibles para operar con normalidad. Estas herramientas permiten efectuar pagos, transferencias, extracción de efectivo en cajeros y otras operaciones habituales.

Es importante destacar que los vencimientos de facturas u obligaciones que recaen en esa fecha se trasladarán automáticamente al día hábil siguiente, evitando eventuales penalidades. Las operaciones que requieren presencia física, como la firma de documentos o consultas presenciales específicas, deberán reprogramarse.

