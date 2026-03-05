Cuándo es el próximo feriado de marzo 2026: un descanso sorpresivo que seguramente no conocías + Seguir en









Asueto municipal impactará en bancos y dependencias públicas de ciertos distritos bonaerenses durante esa jornada puntual.

Ciertos municipios de la provincia de Bueos Aires tendrán asueto por sus aniversarios fundacionales. Freepik

El calendario oficial suele concentrar la atención en los feriados nacionales, pero cada año aparecen fechas menos difundidas que modifican la rutina en ciudades puntuales. En marzo de 2026, una jornada particular generará cambios en la actividad administrativa y bancaria en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Se trata del 10 de marzo, una fecha que no figura como inamovible a nivel país, aunque sí impacta en determinados distritos por celebraciones fundacionales o patronales. En esos casos, el alcance es estrictamente local y depende de cada municipio.

Calendario feriados Freepik Entre los partidos que tendrán feriado el 10 de marzo figuran Carlos Tejedor, localidad de Curarú, y otras localidades que celebran ese mismo día su fundación o patrono, según la lista oficial de días no laborables para la provincia de Buenos Aires. Esta modalidad genera que, aunque en la gran mayoría del territorio argentino sea un día normal de laburo, en esos puntos específicos las oficinas públicas, escuelas y sucursales del banco público permanezcan cerradas.

La información surge del listado de asuetos y días no laborables que publica el Banco Provincia, donde se detallan los cierres de sucursales según cada partido bonaerense. Allí puede verse qué ciudades tendrán actividad reducida y cuáles funcionarán con normalidad.

Por qué es feriado del 10 de marzo de 2026 El 10 de marzo de 2026 será día no laborable en aquellos municipios que celebren su aniversario fundacional o festividad patronal en esa fecha. Este tipo de asueto responde a ordenanzas locales y suele incluir suspensión de actividades en la administración pública y en las entidades bancarias asentadas en el distrito.

calendario Pixabay De acuerdo con el detalle difundido por el Banco Provincia, las sucursales ubicadas en los partidos alcanzados por la conmemoración permanecerán cerradas durante esa jornada . En la práctica, esto implica que no habrá atención al público en esas dependencias, aunque sí estarán disponibles los canales digitales y cajeros automáticos. Es clave entender que no se trata de un feriado nacional. El impacto es segmentado, ya que mientras en una ciudad puede haber actos oficiales, escuelas cerradas y oficinas públicas sin actividad, en el distrito vecino la vida seguirá con total normalidad. Calendario Freepik Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

