Cuándo es la Noche de las Heladerías 2025 y cómo acceder a los 2x1 y otros descuentos







Cientos de heladerías de todo el país ofrecerán promociones especiales en una jornada que celebra a uno de los postres preferidos por los argentinos.

Llega la Noche de las Heladerías 2025 Prensa BA

El calendario gastronómico argentino tiene sus rituales, y uno de los más esperados llega con la Noche de las Heladerías 2025, un evento que combina placer, tradición y precios tentadores. Esta edición promete reunir a miles de fanáticos del helado artesanal en todo el país, con promociones que ya generan entusiasmo.

Lo que comenzó como una movida sectorial hoy se transformó en una verdadera fiesta nacional, con largas filas, locales repletos y un ambiente que mezcla el disfrute familiar con el espíritu festivo de la temporada. Cada año, las heladerías participantes ofrecen combos especiales, descuentos y el clásico 2x1 en potes de cuarto kilo, una promoción que suele agotar existencias en pocas horas.

Helado FreePik.es Cuándo empieza la Noche de las Heladerías La Noche de las Heladerías 2025 se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, a partir de las 19 horas, y se extenderá hasta el cierre de cada local. Durante esa franja, los consumidores podrán aprovechar promociones exclusivas y disfrutar de sabores clásicos como dulce de leche, chocolate o frutilla, junto con combinaciones más novedosas.

helados (1) La actividad forma parte de la Semana del Helado Artesanal, una celebración que cada año reúne a productores y maestros heladeros de distintos puntos del país. En muchas ciudades, la jornada incluye también degustaciones, shows y propuestas para toda la familia. El evento busca celebrar el oficio heladero y acercar al público a la producción artesanal, en un contexto donde el consumo suele fluctuar con la economía y el clima. Aun así, la convocatoria se mantiene alta, impulsada por el entusiasmo de quienes disfrutan del helado todo el año.

Como en ediciones anteriores, se espera una alta participación de heladerías, tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior. Si bien la mayoría ofrecerá el 2x1 tradicional, algunas sumarán descuentos adicionales o promociones combinadas.

Los mejores descuentos de la Noche de las Heladerías El atractivo principal son los 2x1 en helado artesanal, aunque también se anuncian rebajas de hasta el 50% y combos familiares a precios especiales. En algunos puntos, habrá degustaciones gratuitas, sorteos y presentaciones de nuevos sabores inspirados en frutas de estación o postres tradicionales argentinos. Helado-03-1-1024x683.jpg Los descuentos se aplican únicamente de manera presencial, por lo que no se incluyen los pedidos por delivery o plataformas digitales. Cada local define su oferta, por lo que conviene consultar con anticipación los horarios y condiciones. En esta edición se espera una alta participación del público joven y de familias, que aprovechan la oportunidad para probar productos de calidad a precios más accesibles. “Es una noche para disfrutar, compartir y descubrir nuevos gustos”, suelen decir los organizadores.

