El helado de pistacho tiene un sabor suave y muy particular, que es perfecto para quienes buscan algo distinto a los gustos tradicionales. Aunque se suele conseguir en heladerías, también se puede preparar desde casa con pocos elementos.
Cómo hacer helado de pistacho casero en pocos pasos
Una opción fresca para compartir y disfrutar, hecha con ingredientes fáciles de conseguir y con una textura suave para cualquier momento del día.
El secreto de esta preparación está en combinar una base cremosa con pistachos bien procesados, lo que da como resultado una mezcla muy rica. Además, no hace falta tener una máquina heladora, sólo la paciencia necesaria para los tiempos en el freezer.
Paso a paso: cómo hacer helado de pistacho
El proceso requiere unos minutos de preparación inicial y varias pausas para lograr la textura adecuada. La receta mantiene intacto el sabor natural del fruto seco y le agrega un poco de dulzor.
Ingredientes
200 g de pistachos pelados sin sal
500 ml de crema de leche
300 ml de leche entera
150 g de azúcar
1 cucharadita de esencia de vainilla
Una pizca de sal
Colorante verde (opcional)
Preparación
Tostar y procesar los pistachos: Calentar una sartén a fuego medio y poner los pistachos durante unos minutos para realzar su aroma. Retirar y dejar enfriar. Procesarlos hasta conseguir una pasta. Si cuesta que se integren, incorporar una pequeña porción de la leche.
Base cremosa: En una olla, colocar la leche, la crema y el azúcar. Mezclar en fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva por completo, sin dejar que hierva. Agregar la pasta de pistacho, la vainilla y la pizca de sal. Integrar bien hasta tener una mezcla homogénea.
Enfriado y reposos: Dejar la preparación a temperatura ambiente hasta que pierda el calor. Pasar a un recipiente para freezer y dejarlo ahí durante una hora. Retirar y batir con una cuchara, tenedor o batidora manual para romper los cristales. Repetir este batido cada 30 minutos durante tres horas.
Color y conservación: Si te gusta un tono más intenso, le podes sumar una gota de colorante en uno de los batidos intermedios. Después lo podes guardar en un recipiente hermético y mantenerlo en el freezer. Se conserva en buen estado durante dos semanas.
