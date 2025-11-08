Cómo hacer helado de pistacho casero en pocos pasos

Tostar y procesar los pistachos: Calentar una sartén a fuego medio y poner los pistachos durante unos minutos para realzar su aroma. Retirar y dejar enfriar. Procesarlos hasta conseguir una pasta. Si cuesta que se integren, incorporar una pequeña porción de la leche.

Base cremosa: En una olla, colocar la leche, la crema y el azúcar. Mezclar en fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva por completo, sin dejar que hierva. Agregar la pasta de pistacho, la vainilla y la pizca de sal. Integrar bien hasta tener una mezcla homogénea.

Enfriado y reposos: Dejar la preparación a temperatura ambiente hasta que pierda el calor. Pasar a un recipiente para freezer y dejarlo ahí durante una hora. Retirar y batir con una cuchara, tenedor o batidora manual para romper los cristales. Repetir este batido cada 30 minutos durante tres horas.