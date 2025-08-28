La Argentina celebrará por primera vez el Día Nacional del Helado Artesanal

La fecha la anunció la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA). Con esta decisión, se busca homenajear a la industria y reafirmar los valores del auténtico helado artesanal.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) reafirma su rol como referente, promoviendo los valores que definen al auténtico Helado Artesanal.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció la oficialización del Día Nacional del Helado Artesanal para el 31 de agosto. Con esta iniciativa, la organización celebra una jornada para homenajear a la auténtica producción artesanal y reafirma su rol como referente, promoviendo los valores que definen al producto.

La fecha quedó establecida en referencia a que el 31 de agosto de 1972 se firmó el acta fundacional de la Asociación. “Desde hace años, AFADHYA viene impulsando esta celebración y nos da mucho orgullo que nuestros socios y los fanáticos del Helado Artesanal Argentino tengan por fin una fecha para homenajearlo", sostuvo su presidente Maximiliano Maccarrone.

Y agregó: "Esta nueva efeméride es un sueño colectivo que se hace realidad y que marca un antes y un después para la gastronomía local”.

El 31 de agosto de 1972, un grupo de fabricantes se reunió por primera vez en Buenos Aires, para debatir problemas comunes del sector. Allí nació la idea de una asociación que los representara y defendiera sus intereses. Poco después, se aprobó la constitución de la entidad, los estatutos y la primera Comisión Directiva de la AFADHYA.

A lo largo de más de cinco décadas, AFADHYA impulsó la innovación sin perder de vista la cultura y los productos nacionales. Así, campaña tras campaña, los maestros del helado dieron vida a sabores 100% nacionales como el Alfajor de Maicena, Dulcemate y Dulce de Leche Scaloneta que acompañó a la selección de fútbol en 2022, entre otros.

Además, la AFADHYA lleva organizadas más de 40 ediciones de la Semana del Auténtico Helado Artesanal y creó eventos masivos como La Noche de las Heladerías y, en 2025, abrirá la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal.

“El Helado Artesanal Argentino es hoy sinónimo de excelente calidad, elaborado con materias primas seleccionadas y procesos que respetan la tradición. En cada nuevo sabor, buscamos crear combinaciones que transmitan el orgullo de la identidad nacional”, afirmó el presidente.

El Día Nacional del Helado en cifras

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de los argentinos es de 7,3 Kg, con picos de 10 kg en temporada alta. El último estudio realizado por AFADHYA junto a la consultora D'Alessio Irol, arrojó también que:

9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal en cualquier estación del año.

El 60% lo considera un emblema gastronómico nacional, al nivel del asado y el vino.

Dulce de leche granizado y chocolate con almendras son los sabores favoritos indiscutidos.

En esta última investigación de mercados realizada en 2023, se conoció el top 10 de los sabores elegidos por los argentinos:

Chocolate con almendras

Dulce de leche granizado

Sambayón

Dulce de leche

Frutos Rojos

Tramontana

Chocolate amargo

Frutilla a la crema

Mascarpone

Limón

“A este top ten, hoy se suman otros sabores tendencia con base de pistacho, variedades de chocolates, y nuevas combinaciones de dulce de leche. También a lo largo de los últimos años los sorbetes frutales y mix de frutas fueron ganando popularidad por su impronta fresca y natural, dos características esenciales del Auténtico Helado Artesanal”, agregaron.

Desde la Asociación, su presidente sostuvo: "Nuestra misión es apoyar a las heladerías que forman parte de la Asociación en todos los aspectos, desde la gestión empresarial hasta la mejora continua de la calidad del producto".