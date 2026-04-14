Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en mayo 2026 + Seguir en









La suba se definirá en base al IPC de marzo, que fue de 3,4%, y se aplicará sobre los haberes actualizados de abril. Así, los nuevos valores impactarán en las prestaciones de millones de beneficiarios del sistema previsional.

Las prestaciones de ANSES volverán a ajustarse en mayo por inflación, según la fórmula de movilidad vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puede proyectar el aumento que recibirán las jubilaciones y pensiones en mayo de 2026. De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente y tras conocerse el último dato de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes previsionales volverán a ajustarse por inflación.

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El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se define según el último índice de inflación informado oficialmente. El objetivo de la medida es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Jubilados: monto de las jubilaciones de ANSES en mayo El INDEC informó que la inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de abril. En consecuencia, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos en mayo de 2026:

Jubilación mínima: $393.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,22

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,12

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $275.275,12

PNC para madres de siete hijos: $393.250,17 Bono para jubilados en mayo 2026 En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $463.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,22

PUAM: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez: $345.275,12

PNC para madres de siete hijos: $463.250,17 El bono se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que quienes perciben ingresos por encima de ese monto acceden a un pago proporcional, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

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