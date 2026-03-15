Cuánto cuesta viajar a Iguazú el próximo fin de semana largo Por Andrea Glikman + Seguir en









La fuerte demanda por el fin de semana largo del 23 y 24 de marzo disparó los precios de pasajes y paquetes turísticos.

Las Cataratas del Iguazú se destacan entre los destinos más demandados para el próximo fin de semana largo.

De cara al fin de semana largo del 23 y 24 de marzo, Puerto Iguazú se posiciona como uno de los destinos más elegidos por los argentinos. El atractivo de las Cataratas, dentro del Parque Nacional Iguazú, impulsa las reservas y también presiona los precios, especialmente en los pasajes aéreos y el alojamiento.

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La entrada al parque es bastante económica si se lo compara con otros gastos. El ticket general para visitantes internacionales cuesta $45.000, mientras que los residentes en Argentina abonan $15.000. En el caso de quienes viven en Misiones, la tarifa se reduce a $5.000, y los estudiantes pagan $7.000 presentando constancia de alumno regular. El valor incluye el recorrido en el Tren Ecológico, que conecta los principales circuitos del lugar.

Precio de pasajes y hoteles A fines de febrero, un pasaje para viajar durante el próximo fin de semana largo se conseguía en torno a los $190.000, pero a solo una semana de la fecha los tickets rondan los $400.000, reflejando el fuerte incremento de la demanda y la importancia de planificar con anticipación. Paralelamente, el aumento reciente en el precio del petróleo impacta en los costos del combustible de los aviones.

En cuanto al alojamiento, la oferta es amplia y se adapta a distintos niveles de gasto. Para el próximo fin de semana largo, una habitación doble puede costar desde $100.000 por noche en hoteles de categoría económica hasta cerca de $400.000 en establecimientos de mayor nivel o con servicios diferenciales.

También se comercializan paquetes turísticos que integran vuelo y estadía. Una propuesta por tres noches, del 21 al 24 de marzo, se consigue a partir de $730.071 por persona e incluye pasaje aéreo y alojamiento en un hotel tres estrellas con desayuno.

Crecen las búsquedas a destinos nacionales El interés por viajar durante este feriado muestra un crecimiento significativo. Según datos de Despegar, las búsquedas de destinos nacionales aumentaron 46% en el último mes, mientras que las internacionales subieron 23%. A nivel local, los destinos más elegidos son Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Córdoba. La combinación de naturaleza, conectividad aérea y opciones de paquetes mantienen a estos destinos entre los favoritos para aprovechar los feriados y hacer una escapada. Entre las opciones para viajar al exterior se destacan Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, San Pablo y Buzios.

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