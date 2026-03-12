23 de marzo: ¿es feriado o día no laborable?

Cada marzo aparece la misma pregunta en oficinas, escuelas y grupos de WhatsApp: qué pasa con el lunes 23 , el día previo al 24 de marzo. Muchos creen que forma parte del feriado , mientras que otros dudan si hay que trabajar con normalidad.

La confusión no es casual. El 24 de marzo es feriado nacional inamovible en la Argentina , fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Al caer un martes en 2026, el día anterior queda en el medio del calendario laboral y genera especulaciones sobre un posible fin de semana largo.

Sin embargo, el calendario oficial establece reglas claras para los feriados y los días no laborables. La diferencia entre uno y otro no es menor: define si la actividad se detiene o si depende de la decisión del empleador .

El lunes 23 de marzo de 2026 no figura como feriado nacional en el calendario oficial argentino . La jornada previa al 24 de marzo mantiene su condición de día laboral común , sin cambios establecidos por ley.

El feriado nacional corresponde al martes 24 de marzo , cuando se recuerda el aniversario del golpe de Estado de 1976 que dio inicio a la última dictadura militar en el país. La fecha fue incorporada al calendario oficial en 2002 y se mantiene como feriado inamovible , lo que significa que no puede trasladarse a otro día.

Calendario de Feriados Imagen: Freepik

Por ese motivo, el lunes 23 no se convierte automáticamente en feriado puente. En algunos años el calendario incluye feriados turísticos para generar fines de semana largos, pero en 2026 ese esquema no aplica para esta fecha. En la práctica, esto significa que la actividad laboral y educativa se desarrolla con normalidad durante ese lunes. Bancos, oficinas públicas, comercios y escuelas mantienen su funcionamiento habitual, al menos según lo que establece la normativa nacional.

¿Se trabaja el lunes 23 de marzo? La decisión de los empleadores

Al no tratarse de un feriado ni de un día no laborable, el lunes 23 de marzo se trabaja normalmente en la mayoría de los sectores. La legislación laboral no establece una interrupción de actividades para esa fecha. Eso implica que los empleados deben cumplir su jornada habitual, sin cambios en el régimen de pago ni en la organización del trabajo.

En algunos casos puntuales, las empresas pueden otorgar el día libre como beneficio interno o permitir esquemas más flexibles, como home office o licencias especiales. Estas decisiones dependen de cada organización y no forman parte de una obligación legal general.

Calendario feriados Freepik

En ámbitos educativos ocurre algo similar. Las escuelas y universidades suelen mantener sus clases el lunes 23 y recién suspenden la actividad el martes 24, cuando rige el feriado nacional. Para muchos trabajadores, igual, el calendario deja una posibilidad: tomarse un día de vacaciones o pedir licencia para armar un descanso más largo. Es una estrategia bastante común cuando el feriado cae en martes o jueves.

¿Qué servicios estarán cerrados y cuáles funcionarán el lunes 23?

Al tratarse de un día laboral normal, la mayoría de los servicios públicos y privados funcionan sin modificaciones. Los bancos atienden al público en su horario habitual, mientras que las operaciones digitales , home banking, transferencias y pagos electrónicos, siguen disponibles como cualquier otro día hábil.

El transporte público también mantiene su frecuencia regular, con trenes, colectivos y subtes operando según los cronogramas de un lunes típico. En el caso de los comercios y supermercados, la actividad también se desarrolla con normalidad. Los centros comerciales, shoppings y locales de barrio suelen abrir en los horarios habituales de comienzo de semana. Algo similar ocurre con oficinas públicas, organismos estatales y escuelas, que continúan con su funcionamiento regular.

calendario Pixabay

La situación cambia al día siguiente. El martes 24 de marzo, al ser feriado nacional, sí implica el cierre de muchos servicios y una reducción en la actividad general. En esa jornada los bancos no abren al público, gran parte de la administración pública suspende sus tareas y el transporte suele operar con cronograma de feriado.