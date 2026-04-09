Cuánto paga ANSES por la Tarjeta Alimentar en abril 2026

El objetivo del extra es alcanzar la canasta básica alimentaria y mejorar la seguridad nutricional de los niños, niñas y adolescentes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció un aumento del 2,9% para abril 2026, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) .

Uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores de edad accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

Además, el organismo entregará un bono extra a sus titulares: la Tarjeta Alimentar . A continuación, conocé los detalles.

El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC).

Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas , y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la prestación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Monto de la Tarjeta Alimentar en abril

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

ANSES

Monto de la AUH de ANSES

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $136.666 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($109.332,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $68.341 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $222.511.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en abril 2026

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo