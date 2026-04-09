ANSES comienza mañana con los pagos de abril 2026 con aumento del 2,9%

El organismo previsional confirmó las fechas de pago y los montos para todas las prestaciones.

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El acceso al bono completo corresponde a haberes de hasta $450.319,31.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comunicó las fechas de pagos para las prestaciones de abril de 2026. Este mes se va a añadir un aumento del 2,9%, que impacta en todas las prestaciones.

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La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado, el tope máximo que se alcanza con el bono es de hasta $450.319,31.

Las prestaciones con el aumento aplicado quedarían la de la siguiente manera:

El organismo también aplicó la actualización a las asignaciones familiares y los montos finales son los siguientes:

Madres de siete hijos con pensión no contributiva: $450.319,31 con extra completo.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $266.224,52 sin bono y $336.224,52 con el adicional.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $304.255,44 sin bono y $374.255,44 con el bono.

Jubilación mínima: $380.319,31 sin bono y $450.319,31 con el refuerzo.

Asignación Universal por Hijo: $136.664

AUH por hijo con discapacidad: $445.002.

Asignación por Embarazo para Protección Social: mismo monto general que la AUH ($136.664)

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no va a tener modificaciones en abril de 2026. El Gobierno confirmó que los valores se mantendrán sin cambios, manteniendo los mismos montos desde mayo de 2024. Actualmente, los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita de forma automática junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a partir de un cruce de datos entre organismos.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

El cronograma organiza las fechas según tipo de beneficio, nivel de haberes y terminación del DNI, las fechas para este mes son las siguientes:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril

Prestación por Desempleo