La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó las fechas de pagos para las prestaciones de abril de 2026. Este mes se va a añadir un aumento del 2,9%, que impacta en todas las prestaciones.
ANSES comienza mañana con los pagos de abril 2026 con aumento del 2,9%
El organismo previsional confirmó las fechas de pago y los montos para todas las prestaciones.
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Cuánto paga ANSES por la Tarjeta Alimentar en abril 2026
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Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 9 de abril
La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
El bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado, el tope máximo que se alcanza con el bono es de hasta $450.319,31.
Monto de las prestaciones de ANSES en abril
Las prestaciones con el aumento aplicado quedarían la de la siguiente manera:
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Jubilación mínima: $380.319,31 sin bono y $450.319,31 con el refuerzo.
Pensión Universal para el Adulto Mayor: $304.255,44 sin bono y $374.255,44 con el bono.
Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $266.224,52 sin bono y $336.224,52 con el adicional.
Madres de siete hijos con pensión no contributiva: $450.319,31 con extra completo.
Haber máximo previsional: $2.559.188,14 (excluido del bono).
El organismo también aplicó la actualización a las asignaciones familiares y los montos finales son los siguientes:
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Asignación Universal por Hijo: $136.664
AUH por hijo con discapacidad: $445.002.
Asignación por Embarazo para Protección Social: mismo monto general que la AUH ($136.664)
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no va a tener modificaciones en abril de 2026. El Gobierno confirmó que los valores se mantendrán sin cambios, manteniendo los mismos montos desde mayo de 2024. Actualmente, los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:
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Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este beneficio se acredita de forma automática junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a partir de un cruce de datos entre organismos.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026
El cronograma organiza las fechas según tipo de beneficio, nivel de haberes y terminación del DNI, las fechas para este mes son las siguientes:
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril
AUH y Asignación Familiar por Hijo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
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DNI terminado en 0: 10 de abril
DNI terminado en 1: 13 de abril
DNI terminado en 2: 14 de abril
DNI terminado en 3: 15 de abril
DNI terminado en 4: 16 de abril
DNI terminado en 5: 17 de abril
DNI terminado en 6: 20 de abril
DNI terminado en 7: 21 de abril
DNI terminado en 8: 22 de abril
DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignaciones por Prenatal y Maternidad
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DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril
Prestación por Desempleo
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
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