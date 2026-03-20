Cuenta regresiva para el viaje a la Luna: la NASA traslada el cohete para el lanzamiento de Artemis II

La misión podría despegar en abril de este año y llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez desde 1972: conocé los detalles.

El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) ya comenzó a ser trasladado hasta la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

La NASA se encuentra en la etapa final de preparación de la misión Artemis II , que tiene previsto enviar una nave con cuatro astronautas a bordo para orbitar la Luna, un proyecto clave dentro del nuevo programa de exploración lunar de la agencia espacial estadounidense. El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) ya comenzó a ser trasladado hasta la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El traslado del cohete desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos hasta la plataforma de lanzamiento, situada a unos 6,4 kilómetros, se realiza sobre una plataforma móvil que avanza muy lenta y cuidadosamente y tardará en cubrir ese trayecto previsiblemente unas doce horas.

El cohete tuvo que regresar al edificio de ensamblaje el pasado 21 de febrero, horas después del ensayo general que se hizo antes del lanzamiento previsto, después de que los equipos de la NASA identificaran un problema que impedía que el helio fluyera hacia la etapa superior del cohete, y mientras el cohete y la nave espacial se encontraban en ese edificio los ingenieros también revisaron y volvieron a probar varios sistemas del cohete.

El vuelo marcará el regreso de astronautas al entorno de la Luna por primera vez desde la misión Apollo 17 en 1972 , lo que lo convierte en uno de los hitos más importantes de la exploración espacial de las últimas décadas.

El lanzamiento está previsto para no antes del 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, aunque la fecha exacta dependerá de las condiciones técnicas y meteorológicas del momento.

Artemis II será además la primera misión tripulada del nuevo sistema espacial compuesto por el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion, dos tecnologías diseñadas específicamente para viajes al espacio profundo. El objetivo principal de este vuelo será probar todos los sistemas necesarios para futuras misiones lunares con tripulación, incluyendo navegación, soporte vital y comunicaciones en el espacio profundo.

NASA Luna

La misión Artemis II consiste en un vuelo tripulado alrededor de la Luna, que tendrá una duración aproximada de 10 días. A diferencia de otras misiones del programa Artemis, este viaje no incluirá un aterrizaje en la superficie lunar. Su función principal será comprobar que el sistema de transporte espacial puede operar de forma segura con astronautas a bordo.

Durante la misión, la nave Orion seguirá una trayectoria conocida como free-return, que permitirá rodear la Luna y regresar a la Tierra sin necesidad de realizar grandes maniobras de corrección. El viaje se dividirá en varias fases:

Lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy.

Viaje hacia la órbita lunar durante los primeros días.

Sobrevuelo de la Luna.

Regreso a la Tierra.

Amerizaje en el océano Pacífico.

En total, la nave recorrerá más de un millón de kilómetros durante el viaje completo, una distancia considerable que permitirá probar los sistemas en condiciones reales de espacio profundo. Además, la misión permitirá evaluar el rendimiento de los sistemas de protección térmica, que serán necesarios para el reingreso a la atmósfera terrestre.

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Quiénes son los astronautas que participarán

La tripulación de Artemis II estará formada por cuatro astronautas, tres de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense. Los integrantes confirmados son:

Reid Wiseman , comandante de la misión.

Victor Glover , piloto.

Christina Koch , especialista de misión.

Jeremy Hansen, especialista de misión de Canadá.

Victor Glover se convertirá en la primera persona afrodescendiente en viajar alrededor de la Luna, mientras que Christina Koch será la primera mujer en participar en una misión lunar. Jeremy Hansen, por su parte, será el primer astronauta canadiense en viajar al espacio profundo, lo que refleja el carácter internacional del programa Artemis.

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Regreso a la Luna

Artemis II forma parte del programa Artemis, el plan de la NASA para retomar la exploración humana de la Luna y establecer una presencia sostenida en su superficie.

El proyecto contempla varias etapas. Primero se realizó Artemis I, que probó el cohete y la nave sin tripulación. Luego se desarrollará Artemis II, que llevará astronautas alrededor de la Luna. La siguiente etapa será Artemis III, que buscará realizar un nuevo aterrizaje humano en la Luna, algo que no ocurre desde 1972. Entre los objetivos a largo plazo del programa se encuentran:

Establecer bases científicas en la superficie lunar.

Explorar recursos naturales del satélite.

Desarrollar tecnologías para misiones interplanetarias.

Preparar futuras expediciones tripuladas a Marte.

Para muchos científicos, el programa Artemis representa el comienzo de una nueva era de exploración espacial. Si Artemis II se desarrolla con éxito, la NASA estará un paso más cerca de volver a llevar seres humanos a la superficie de la Luna y de iniciar misiones cada vez más ambiciosas en el espacio profundo.