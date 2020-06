Día de la Bandera, música, teatro, danza y coros gratuitos desde casa

Músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y la ex Concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Haydée Seibert, interpretan junto a Teresa Parodi una versión de la obra "Aurora" de Héctor Panizza, con imágenes del Monumento a la Bandera.

Además, el Coro Polifónico Nacional presentará un video de audio original interpretando una versión de la obra "Salve Argentina" con voces de sus integrantes, y la participación de los hijos y nietos del elenco artístico.

Ambos videos estarán disponibles a partir del sábado a las 20 a las 00 horas.

En tanto, "Pericón Nacional de Argentina" y "Malambo", con coreografía de Santiago Ayala y Norma Viola, música de Antonio Podestá interpretadas por el Ballet Folklórico Nacional podrá disfrutarse en las redes del elenco.

Por su parte el Ministerio de Cultura porteño presentará este sábado vía streaming una variada programación artística y cultural que incluirá actividades de música y talleres.

Las actividades, para grandes y chicos, se podrán ver de manera online y gratuitas a lo largo de todo el día.

Entre las propuestas se cuentan una presentación del grupo folclórico Los Pampas (a las 15) que, integrado por Gabriel Barnech, Guillermo Barnech y Víctor Torres, aborda un repertorio nutrido de grandes compositores del cancionero de la música popular de raíz.

En este capítulo, Mario Lazarovich, director del Museo Histórico del Norte, desde la Posta de Yatasto en Salta, nos muestra el edificio que es parte de nuestro patrimonio nacional y que fue testigo, el 20 de enero de 1814 del encuentro entre el General Manuel Belgrano y el General José de San Martín.•“Tras las Huellas de Belgrano” es una mini serie documental que reconstruye el desafiante camino que enfrentó en busca de nuestra independencia. Once historiadoras e historiadores de toda la Argentina relatan once episodios fundamentales en once sitios históricos de nuestro país, donde Belgrano marcó su huella como símbolo indiscutible de una Argentina independiente y de una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas.•“Tras las Huellas del Belgrano” se realizó en colaboración con el Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe, Ministerio de Educación-TUCUMÁN, la Municipalidad de Humahuaca, el Canal Seis Posadas, el Museo Histórico del Norte - Cabildo de Salta - Argentina y Museo Casa Histórica de la Independencia.•Episodio 9 - “Unidad de la Patria”: Encuentro de San Martín y Belgrano.Lugar: Casa de la Posta de Yatasto, Salta (1814)