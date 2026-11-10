De Mama Antula y Cura Brochero a Eduardo Pironio: los santos y beatos argentinos recordados por León XIV en la misa en FAdeA en Córdoba

El Vaticano hizo un listado de aquellas personalidades que marcaron el camino de la fe en el país. Hoy son recordadas por su apoyo a los jóvenes, las comunidades rurales y la caridad pastoral.

El Vaticano hizo un listado de aquellas personalidades que marcaron el camino de la fe en el país, en donde destacó a Enrique Shaw, Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio.

El papa León XIV encabezó este martes 10 de noviembre una multitudinaria misa en Córdoba , en el predio de la Escuela de Aviación Militar , ubicado en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) . La celebración comenzó a las 10 y convocó a miles de fieles provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

En su paso por Buenos Aires y Córdoba , el sumo pontífice recordó a los santos y beatos de la Argentina a lo largo de sus homilías. A través de la oficina de prensa de la Santa Sede, el Vaticano hizo un listado de aquellas personalidades que marcaron el camino de la fe en el país, en donde se destacó a Enrique Shaw, Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio.

En la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, el Papa mencionó "el testimonio de ilustres obispos argentinos que supieron comprometerse con la unidad y la paz". Entre ellos se encuentra el beato Mamerto Esquiú , quien nació en 1826 y para 1841 ingresó en el noviciado de los Frailes Menores de la Provincia de la Asunción .

Fue ordenado sacerdote en 1848 y años más tarde fue diputado y miembro del Consejo de Gobierno de Catamarca . En 1862 se trasladó a Bolivia como misionero y, dos años después, fue llamado a enseñar en el seminario de Sucre.

En 1880, el papa León XIII lo nombró obispo de Córdoba. En la diócesis destacó por su intensa vida de oración, su ayuda espiritual y material a los pobres, su celo y caridad pastoral, entre otras labores. Murió en 1883 en Posta del Suncho.

En 1880, Esquiú fue nombrado por el papa León XIII como obispo de Córdoba. Vatican News

Enrique Angelo Angelelli Carletti

Angelelli Carletti nació en 1923 en Córdoba e ingresó en el seminario a los 15 años, para luego seguir su formación en Roma. Allí fue ordenado sacerdote y al volver a la Argentina enseñó Derecho Canónico y Derecho Público Eclesiástico, además de ser pastor en la catedral de Córdoba. También colaboró con la Juventud Obrera Católica en acompañamiento espiritual.

En su actividad pastoral prestó especial atención a los pobres y comunidades rurales, además de denunciar públicamente las injusticias, los abusos y la explotación. En 1976, tras la toma del poder en manos del último golpe militar, la persecución contra él y sus colaboradores se hizo cada vez más explícita y violenta, hasta su muerte, ocurrida el 4 de julio en un accidente automovilístico cerca de Punta de los Llanos.



Durante mucho tiempo, su fallecimiento fue presentado como un hecho fortuito. Sin embargo, en 2014 un tribunal penal reconoció que se trató de un asesinato organizado en el marco de la represión militar.

Durante mucho tiempo, el fallecimiento de Angelelli fue presentado como un hecho fortuito pero en 2014 se reconoció que fue organizado.

Eduardo Francisco Pironio

El cardenal Pironio nació en 1920 en la localidad bonaerense de 9 de Julio, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Ingresó en el seminario de La Plata en 1932 y fue ordenado sacerdote en 1943 en el santuario de Nuestra Señora de Luján, donde el Pontífice acudirá el 11 de noviembre para celebrar la misa frente a la Basílica.

Pironio también se formó en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma y, cuando regresó a la Argentina en 1964, fue nombrado obispo auxiliar de La Plata. Posteriormente, fue secretario y presidente del Celam (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño).

En 1972 fue nombrado obispo de Mar del Plata y más tarde regresó a Roma, llamado por el papa Pablo VI, quien en 1975 lo nombró pro-prefecto de la Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares.

Mostró una especial atención hacia los jóvenes y contribuyó de manera decisiva al nacimiento y desarrollo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Murió en Roma el 5 de febrero de 1998 tras combatir un cáncer y sus restos fueron trasladados al santuario mariano de Luján.

Pironio se formó en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma y, cuando regresó a la Argentina, fue nombrado obispo auxiliar de La Plata.

Enrique Shaw, en proceso de beatificación

Durante su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA) este lunes 9 de noviembre, el Papa recordó a Enrique Ernesto Shaw, a quien definió como un "empresario católico que se convirtió tras descubrir la belleza del Evangelio", citó el Vaticano. Nacido en 1921, en el seno de una familia aristocrática devota, Shaw ingresó en la Marina y, en 1943, contrajo matrimonio con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos.

Durante un viaje a EEUU descubrió la vocación de llevar el Evangelio al mundo empresarial, al que pertenecía su familia con la compañía Cristalerías Rigolleau. Tras convertirse en director ejecutivo, se destacó por su trato cercano y humano con los trabajadores, de quienes afirmaba: "Para juzgar a un obrero, primero hay que amarlo".

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En 1952 fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, además de participar activamente en la Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano. A pesar de ser diagnosticado con un tumor maligno, continuó con su labor hasta su muerte, en 1962.

Mama Antula y Cura Brochero, los santos argentinos recordados por el papa León XIV

Durante la misa en Córdoba, el papa León XIV evocó a los santos Mama Antula y al Cura Brochero. Además resaltó el legado de distintas figuras religiosas que dedicaron su vida a transmitir el Evangelio.

Mama Antula, primera santa argentina

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María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, nació en 1730 en Villa Silípica, Santiago del Estero. Desde joven se vinculó con la Compañía de Jesús y comenzó a participar en actividades religiosas y de asistencia a las personas más necesitadas.

En 1767, cuando la Corona española ordenó la expulsión de los jesuitas de sus territorios, decidió continuar con su tarea evangelizadora y comenzó a recorrer distintas regiones del país. Durante esos viajes también brindó ayuda a mujeres y niños abandonados, a quienes les dio refugio y alimentos.

Uno de sus principales legados fue la creación de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, un espacio que fundó para continuar difundiendo la espiritualidad ignaciana.

Mama Antula murió en 1799 y sus restos descansan en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Buenos Aires.

Cura Brochero, santo cordobés

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Córdoba. A los 16 años ingresó al Seminario Nuestra Señora de Loreto y recibió la ordenación sacerdotal el 4 de noviembre de 1866.

En 1869 fue destinado al curato de San Alberto, en el valle de Traslasierra, donde desarrolló una intensa tarea pastoral y social. Conocido popularmente como el "Cura Gaucho", recorría las localidades serranas a lomo de mula para acercarse a los pobladores, evangelizar y atender sus necesidades.

Así impulsó la construcción de caminos, escuelas, iglesias, capillas y una casa de ejercicios espirituales que inauguró en 1877.

En sus últimos años contrajo lepra, enfermedad que le provocó ceguera y sordera. Murió el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, localidad que posteriormente adoptó su nombre.