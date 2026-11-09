Qué es FAdeA, la histórica fábrica de aviones que será sede de la misa del papa León XIV en Córdoba

Fundada el 10 de octubre de 1927, fue la primera fábrica de aviones de América Latina. Actualmente allí se producen piezas aeronáuticas y se realizan tareas de mantenimiento de aeronaves y modernización de equipos. Además, operan las líneas del entrenador IA-63 Pampa III.

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) será el punto central de la visita del papa León XIV a Córdoba este martes. El complejo industrial, ubicado en el sudoeste de la capital provincial, recibirá la misa que encabezará el Sumo Pontífice, en un evento que movilizará a cientos de miles de fieles y requerirá un importante despliegue logístico y de seguridad.

La convocatoria prevista ronda el millón de personas , entre quienes ingresarán al predio y quienes seguirán la ceremonia desde sus inmediaciones. Este lunes por la tarde se abrieron las puertas del predio y comenzaron a ingresar miles de feligreses que realizarán una vigilia en el lugar.

Para organizar la participación, los peregrinos estarán distribuidos en parcelas delimitadas y con espacios para sentarse. Se estima que dentro del predio podrán caber unas 800.000 personas.

La elección de FAdeA como escenario de la celebración también pone en primer plano la historia de uno de los establecimientos industriales más representativos de la Argentina . Situada sobre la avenida Fuerza Aérea, la planta ocupa una superficie superior a las 200 hectáreas .

Allí funcionan pistas de aterrizaje, hangares destinados al ensamblaje de aeronaves y talleres de modernización y pintura. En uno de los espacios abiertos del complejo, donde hoy conviven las líneas del entrenador IA-63 Pampa III y los componentes de exportación, se instalará el altar principal para la ceremonia religiosa.

El predio tiene un recorrido ligado al desarrollo de la industria aeronáutica nacional. Creada originalmente como Fábrica Militar de Aviones (FMA), la institución tuvo un papel central durante el siglo XX y alcanzó proyección internacional con el desarrollo de los aviones a reacción Pulqui I y Pulqui II.

Fue fundada el 10 de octubre de 1927, fue la primera fábrica de aviones de América Latina. Su impacto excedió a la producción aeronáutica: durante su etapa de mayor expansión impulsó el desarrollo de proveedores y talleres metalúrgicos que contribuyeron a formar el entramado industrial cordobés.

A lo largo de las diferentes etapas de vida de FAdeA llegó a emplear a más de 9.000 trabajadores y produjo no solo aviones, sino también motores, hélices, automóviles, tractores y motos.

Además, la compañía ofrece entre sus servicios el mantenimiento, reparación y modernización de diferentes modelos de aeronaves entre los que se encuentran los C-130 Hércules, los P-3 Orion, los IA-63 Pampa, los IA-58 Pucará y helicópteros AB-206. También realiza trabajos sobre motores, componentes, sistemas de navegación y aviónica.

A lo largo de las últimas décadas, la fábrica atravesó distintas etapas vinculadas con los cambios políticos y económicos del país. En 1995 fue concesionada a la compañía estadounidense Lockheed Martin y regresó a la órbita estatal en 2009, cuando el Estado nacional recuperó su control.

El presidente de la Agencia Córdoba Joven del Gobierno de Córdoba, José Ignacio Scotto, compartió un video de la vigilia en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Crédito "X": @JoseIScotto

Actualmente, el establecimiento atraviesa un escenario productivo complejo, con dificultades operativas asociadas a restricciones presupuestarias y demoras en la transferencia de fondos nacionales. La situación repercute en los trabajos de mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas y en compromisos industriales con el exterior, entre ellos la provisión de componentes para el avión de transporte militar Embraer KC-390.

La importancia histórica de FAdeA contrasta con las dificultades económicas y productivas que atraviesa en la actualidad. Tal como informó Ámbito, según las proyecciones del Presupuesto 2027, la empresa estatal prevé generar ingresos propios por $81.771 millones, frente a gastos operativos de $110.495 millones. Para sostener su funcionamiento, necesitará transferencias del Tesoro Nacional por $22.157 millones, aunque aun con ese aporte el resultado económico proyectado arroja un déficit de $6.750 millones.

El escenario también impacta en su capacidad de inversión y en la estructura laboral. Para 2027, la partida de inversión real directa asciende a $4.383,9 millones, apenas el 4% de los gastos operativos previstos. A su vez, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) de Córdoba advirtió sobre la pérdida de personal especializado: según su secretario general, Marcelo Bertorello, la planta se redujo a unos 565 trabajadores y acumula alrededor de tres años sin negociaciones paritarias.

Entre los principales reclamos gremiales figuran la firma de contratos de mantenimiento con las Fuerzas Armadas, la reactivación de unidades de negocio y la concreción de proyectos comerciales para el avión Pampa III. El sindicato también denunció una deuda con proveedores cercana a los 21 millones de dólares, que, según sostuvo, mantiene frenada parte de la producción.

Cómo será la misa del papa León XIV en FAdeA

La ceremonia religiosa está prevista para las 10 del martes. El Papa partirá a las 7.30 de Aeroparque y llegará a Córdoba a las 9, en un vuelo que aterrizará en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Desde allí se trasladará hacia FAdeA, donde se estima que arribará alrededor de las 9.20.

Antes del comienzo de la misa, León XIV recorrerá parte de las instalaciones a bordo del papamóvil para saludar y bendecir a los fieles que se congreguen en el lugar.

La celebración contará con la participación de unos 150 religiosos sobre el altar principal, entre ellos alrededor de 100 obispos y 40 ministros litúrgicos. También está prevista la presencia de una delegación del Gobierno nacional encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El operativo para recibir a la multitud contempla la participación de 10.000 efectivos policiales, además de la instalación de 3.000 baños químicos. A su vez, se desplegarán más de 7.000 metros cuadrados de pantallas LED para facilitar el seguimiento de la ceremonia desde distintos sectores del predio y sus alrededores. Parte de esos equipos serán trasladados desde otras localidades, entre ellas Bahía Blanca.

La organización apunta a garantizar que los peregrinos puedan seguir la misa tanto desde los espacios más cercanos al altar como desde los sectores periféricos del complejo industrial, que por un día dejará su actividad habitual para convertirse en el escenario de la principal celebración religiosa de la visita papal a Córdoba.

Una persona se descompensó y falleció en la vigilia de la misa del papa León XIV en FAdeA

En la víspera del viaje del papa León XIV a Córdoba una persona se descompensó en las inmediaciones del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y murió cuando era trasladado en ambulancia a un hospital.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, minutos después de que la organización del evento abriera las puertas y habilitara el ingreso de los feligreses al lugar donde se realizará la ceremonia, este martes por la mañana.

La víctima, un hombre de unos 75 años, se encontraba en compañía de su familia realizando la vigilia para poder lograr una buena ubicación dentro del predio de FAdeA cuando sufrió una descompensación.