El calendario de feriados de 2026 ya empieza a generar expectativa entre quienes planifican descansos, viajes cortos o simplemente una pausa tras las fiestas. El nuevo año trae una fecha clave que marcará el primer alto en la rutina laboral para millones de argentinos.
El primer feriado de 2026: el día de descanso que podrán disfrutar los argentinos
El calendario de feriados comienza con una fecha clave que marca el primer descanso del año.
-
Sorpresivo fin de semana XXL en Navidad para una provincia: quiénes tienen asueto el 26 de diciembre
-
Asueto administrativo: cómo funcionarán los bancos el 24 y 31 de diciembre 2025
Dentro del esquema oficial de feriados, el arranque de enero incluye una jornada reconocida que mantiene su lugar año tras año. Se trata de un día con fuerte arraigo cultural y religioso, que forma parte del cronograma inamovible establecido por ley.
Por qué es feriado el 6 de enero de 2026
El 6 de enero será feriado para un grupo puntual de trabajadores por el aniversario fundacional de la localidad de El Dorado, en el partido de Leandro N. Alem. La jornada se suma como un día de descanso especial dentro del calendario local.
En este caso, quienes podrán disfrutar del feriado son los empleados del Banco Provincia que desempeñan tareas en esa zona. Para ellos, la fecha representa un descanso extra vinculado a una celebración local, sin alcance a nivel nacional.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario