Denuncian que la construcción de la futura Línea F pone en riesgo a la histórica disquería Zivals

La firma advierte que la obra podría derivar en el cierre temporal del local y propone opciones para preservar su sede de Corrientes y Callao sin frenar el desarrollo del nuevo recorrido.

La histórica librería y disquería Zivals de Corrientes y Callao advirtió que la construcción de la futura Línea F del subte podría poner en riesgo la continuidad de su sede , donde funciona desde hace 55 años. La empresa cuestionó la posibilidad de una expropiación y aseguró que existen otras alternativas para realizar la obra sin demoler el inmueble ni interrumpir la actividad del tradicional espacio porteño.

La preocupación fue difundida primero a través de las redes sociales de Zivals y luego quedó plasmada en una Carta Abierta a la Ciudad , en la que la firma explicó su posición frente al proyecto y buscó aclarar las distintas versiones que circularon sobre las conversaciones con autoridades porteñas.

En el documento, Zivals reivindica el vínculo construido durante más de medio siglo con generaciones de porteños y destaca el lugar que ocupa la esquina de Corrientes y Callao dentro de la vida cultural de la Ciudad. Allí también se encuentra el mural dedicado a Charly García , inaugurado meses atrás, y el reconocimiento de Zivals como Sitio Destacado de la Cultura .

“Si esto fuera un negocio, ya lo habríamos negociado. Un negocio se mide en metros cuadrados, en indemnización, en cash flow proyectado. Un negocio se relocaliza. Zivals no”, expresó Fernando Laviz , integrante de la familia propietaria.

La firma también se refirió a la posibilidad planteada por funcionarios porteños de buscar una forma de convivencia entre la futura estación y el local. Según Zivals, esa opción no garantizaría la conservación del espacio tal como existe actualmente. Una eventual mudanza, reducción o reconstrucción implicaría, de acuerdo con sus estimaciones, al menos tres años de interrupción . “El hábito de la esquina, en tres años, deja de ser hábito, Zivals desaparecería silenciosamente”, afirmó desde el documento.

Zivals advierte que la futura Línea F amenaza su histórica sede.

Zivals propone alternativas para preservar su sede histórica

Desde la empresa aclararon que no se oponen a la construcción de la Línea F. Su reclamo apunta a que antes de avanzar sobre el inmueble se estudien otras posibilidades para ubicar los accesos y resolver la conexión con las líneas existentes.

Entre las propuestas mencionadas aparece el proyecto denominado “Estación Tucumán 2×1”, que plantea resolver el trasbordo entre las líneas B y D mediante accesos ubicados en terrenos de dominio público. También se menciona la posibilidad de utilizar el Pasaje Discépolo para instalar accesos vinculados con la futura estación.

Según Zivals, ambas alternativas fueron presentadas ante el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, aunque hasta el momento no obtuvieron una respuesta. La empresa reclama que esas opciones sean evaluadas antes de definir una intervención sobre su sede histórica.

La carta plantea que el debate no debería limitarse a encontrar una manera de mantener el local dentro de una nueva estación, sino a determinar si es necesario afectar ese inmueble para concretar la obra. “No estamos frente a una obra pública que necesita a Zivals para poder hacerse. Estamos frente a una obra pública que eligió hacerse sobre Zivals, teniendo alternativas más económicas, más funcionales y sin costos culturales”, sostiene el texto.

Los 55 años de Zivals

Zivals fue fundada en marzo de 1971 y desde sus comienzos combinó la venta de libros y música. Con el paso de las décadas, la firma desarrolló un catálogo especializado que abarca géneros como rock, tango, folklore, música clásica, jazz y música del mundo.

En 2007 incorporó Acqua Records, sello dedicado a la música popular argentina y especialmente al tango. La empresa logró mantenerse en actividad incluso después del cierre de grandes cadenas de venta de música como Musimundo y Tower Records, y se convirtió en uno de los pocos espacios físicos de Buenos Aires donde los discos todavía tienen un lugar central.