Tiene 118 pisos, un mirador extremo y una aguja gigantesca: así es el segundo rascacielos más alto del planeta

La torre de Kuala Lumpur mide casi 679 metros y alberga un hotel de lujo en sus niveles superiores. Su silueta está inspirada en la independencia del país.

La Merdeka 118 domina el perfil urbano de Kuala Lumpur y se destaca junto a la torre de comunicaciones KL Tower, otro de los íconos de la capital malaya

La silueta domina el horizonte de Kuala Lumpur y se convirtió en una de las nuevas postales de Asia. Con 678,9 metros de altura y 118 pisos, Merdeka 118 ocupa el segundo puesto entre los edificios más altos del mundo, detrás del Burj Khalifa de Dubái , que alcanza los 828 metros. Pero detrás de sus dimensiones existe una historia que excede la arquitectura y la ingeniería: el rascacielos nació como un homenaje a la independencia de Malasia y se levantó junto al estadio donde se proclamó ese acontecimiento en 1957.

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Su nombre tampoco es casual. Merdeka significa independencia en malayo y remite a una de las jornadas más importantes de la historia del país. La torre fue concebida para transformar aquel episodio en un símbolo contemporáneo, con un desarrollo que combina oficinas, hotelería, espacios comerciales y nuevos proyectos residenciales.

La historia comienza mucho antes de que aparecieran las primeras excavadoras. El 31 de agosto de 1957, Tunku Abdul Rahman , primer ministro de la Federación de Malaya, proclamó el fin del dominio británico desde el estadio Merdeka, en Kuala Lumpur. Frente a una multitud, levantó el brazo y gritó siete veces "Merdeka". La escena quedó registrada en fotografías y filmaciones y se convirtió en una imagen central de la identidad nacional.

La independencia correspondió entonces a la Federación de Malaya. En 1963, con la incorporación de Sabah, Sarawak y Singapur, se constituyó Malasia, aunque Singapur se separó dos años después. Tunku Abdul Rahman (nació en 1903 y falleció en 1990, y gobernó este país de Asia entre 1955 y 1970) fue el primer jefe de Gobierno de la federación y luego de la nueva nación. Se lo considera como el padre de la independencia de Malasia .

El estadio Merdeka fue construido especialmente para aquella celebración. Su obra comenzó en septiembre de 1956 y concluyó en agosto de 1957, a tiempo para la proclamación. El arquitecto Stanley E. Jewkes diseñó un recinto con capacidad original para más de 21.000 espectadores, que con el paso de las décadas recibió acontecimientos deportivos, celebraciones nacionales y espectáculos internacionales.

La Merdeka 118 se construyó junto al estadio donde Tunku Abdul Rahman gritó siete veces "Merdeka" —independencia— en 1957. El proyecto incorporó ese episodio histórico a su identidad arquitectónica Pexels

El lugar estuvo cerca de desaparecer. A fines de los años noventa surgieron proyectos para reemplazarlo por un complejo de oficinas y entretenimiento. La reacción de sectores de la sociedad y la defensa de su valor histórico permitieron su preservación. En 2003 recibió protección como patrimonio nacional y luego fue restaurado.

En ese entorno nació la idea de construir una torre que recuperara el significado del lugar y, al mismo tiempo, proyectara una imagen de modernidad. El proyecto fue anunciado en 2010 bajo el nombre Warisan Merdeka, con una inversión inicial prevista de 5.000 millones de ringgit malayos, equivalentes a unos u$s1.224 millones. La iniciativa quedó en manos de Permodalan Nasional Berhad (PNB), uno de los principales fondos de inversión del país, a través de su subsidiaria PNB Merdeka Ventures.

Las obras de la torre comenzaron en 2014 y las tareas de excavación, en 2015. El edificio alcanzó su altura definitiva en 2021 y su inauguración oficial tuvo lugar el 10 de enero de 2024. Samsung C&T, la compañía surcoreana que participó en la construcción, también intervino en las Torres Petronas (miden 452 metros).

La dimensión económica generó controversias. Sectores de la sociedad cuestionaron que semejante inversión se destinara a un rascacielos en lugar de a servicios públicos y necesidades sociales.

Tunku Abdul Rahman levanta el brazo durante la proclamación de la independencia de Malaya, el 31 de agosto de 1957, en el estadio Merdeka. Su gesto inspiró la forma de la aguja de la torre que hoy se levanta junto al histórico escenario

Con el desarrollo de todo el complejo, el costo acumulado llegó a 10.600 millones de ringgit, unos u$s2.596 millones, según un informe financiero de octubre de 2026. La cifra corresponde al emprendimiento completo y no exclusivamente a la torre.

Una arquitectura inspirada en un gesto histórico

La forma de Merdeka 118 guarda una relación directa con aquella jornada de 1957. Su silueta, en particular la aguja que corona el edificio, toma como referencia el gesto de Tunku Abdul Rahman con el brazo extendido durante la proclamación de la independencia.

El diseño estuvo a cargo del estudio australiano Fender Katsalidis, junto con RSP Architects, de Malasia. La fachada presenta múltiples caras geométricas, con una composición que recuerda las formas de un diamante y los patrones de los tejidos tradicionales del país.

La ingeniería también representó un desafío. Arup, responsable del diseño estructural, trabajó con hormigón de alto rendimiento para construir el núcleo y las grandes columnas que sostienen la torre. El material permitió bombear hormigón a alturas extraordinarias y reducir el uso de acero en determinados componentes.

La Merdeka 118 se levanta en el histórico distrito de Petaling Hill, a pocos pasos de Chinatown y junto al estadio donde Malaya proclamó su independencia en 1957 Pexels

La aguja superior representa casi una cuarta parte de la altura total y exigió estudios específicos para resistir las cargas del viento y controlar las vibraciones. La estructura combina un núcleo de hormigón armado, grandes columnas perimetrales y sistemas de refuerzo que aportan estabilidad frente a las condiciones climáticas de Kuala Lumpur.

Con sus 678,9 metros, el edificio supera a la Shanghai Tower, de 632 metros, y a la Makkah Royal Clock Tower, de 601 metros. Solo queda detrás del Burj Khalifa. También es el más alto del sudeste asiático.

De las Torres Petronas a un nuevo símbolo de Kuala Lumpur

La historia de Merdeka 118 también permite volver sobre otro edificio que puso a Kuala Lumpur en el mapa de la arquitectura mundial: las Torres Petronas. Las dos estructuras gemelas, de 452 metros y 88 pisos, llevaron la firma del arquitecto argentino César Pelli y fueron inauguradas en 1998. Durante seis años ocuparon el primer puesto entre los edificios más altos del planeta.

Pelli, nacido en Tucumán, diseñó las torres con referencias a la geometría del arte islámico. Su planta toma como base una estrella de ocho puntas, formada por la superposición de cuadrados, y combina esa tradición con una fachada de vidrio y acero inoxidable.

La Merdeka 118 vista desde las Torres Petronas, diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli. La imagen reúne dos generaciones de íconos de Kuala Lumpur: las torres que dominaron el récord de altura mundial desde 1998 y el edificio que hoy ocupa el segundo puesto global Pexels

Las Petronas continúan como uno de los grandes íconos de la ciudad. Merdeka 118 representa una nueva etapa de esa misma búsqueda: convertir la arquitectura en una expresión de identidad nacional y en una herramienta para atraer inversiones, empresas y visitantes.

El complejo cuenta con 84 pisos destinados a oficinas. Entre sus principales ocupantes figuran Maybank y el propio PNB. El hotel Park Hyatt Kuala Lumpur ocupa los niveles superiores, con habitaciones, restaurantes y espacios de lujo con vistas panorámicas de la capital. También dispone de un mirador desde donde se observa buena parte de la ciudad.

El desarrollo incluye un centro comercial de siete niveles, cuya apertura está prevista para noviembre de 2026, y nuevos proyectos residenciales. El plan contempla dos torres de departamentos y un edificio de viviendas con servicios hoteleros. Según la información financiera de PNB, los emprendimientos residenciales tienen previsto su lanzamiento durante el primer semestre de 2027.

El acceso al Park Hyatt Kuala Lumpur, el hotel de lujo que ocupa los pisos superiores de la segunda torre más elevada del globo

La propuesta no se limita a sumar metros de oficinas o habitaciones de hotel. El emprendimiento ocupa unas 40 acres, alrededor de 16 hectáreas, junto al estadio Merdeka y al estadio Negara, dos espacios protegidos por su valor patrimonial.

La conexión con el transporte público, mediante estaciones de metro, tren ligero y monorriel, forma parte de la estrategia para integrar el nuevo polo al tejido urbano.

En datos

Ficha del edificio

Nombre: Merdeka 118, también conocido como Menara Merdeka 118.

Ubicación: distrito de Petaling Hill, en el centro histórico de Kuala Lumpur, junto al estadio Merdeka y cerca de Chinatown y Petaling Street.

Altura: 678,9 metros.

Pisos: 118.

Inicio de obra: 2014.

Finalización: 2023. La inauguración oficial tuvo lugar el 10 de enero de 2024.

Desarrollador: Permodalan Nasional Berhad (PNB), a través de PNB Merdeka Ventures.

Arquitectura: Fender Katsalidis, de Australia, junto con RSP Architects, de Malasia.

Inversión acumulada: RM10.600 millones, equivalentes a unos u$s2.596 millones. La cifra corresponde al desarrollo Merdeka 118 en su conjunto, no exclusivamente a la torre.

El mirador es muy visitado y es frecuente que la gente se fotografíe para publicar en redes sociales

La torre cuenta con una atracción propia para visitantes: The View at 118, un mirador panorámico que ofrece vistas de Kuala Lumpur desde uno de los edificios más altos del planeta. La experiencia incluye una cápsula con piso transparente, un recorrido exterior llamado Edge Walk, en el nivel 116M, y una escalada hacia la aguja del edificio, que alcanza los 566 metros de altura. El ascenso comienza en un ascensor vidriado que llega al mirador en 65 segundos

Cuánto cuestan los alquileres

La transformación del entorno también tiene una dimensión inmobiliaria. Los alrededores de Merdeka 118, en el centro de Kuala Lumpur y cerca de los barrios de Bukit Bintang y Pudu, concentran edificios residenciales, departamentos con servicios y nuevos emprendimientos que buscan captar tanto a compradores como a inversores.

Los valores publicados para alquilar oficinas en Merdeka 118 parten de RM10,50 por pie cuadrado al mes, equivalentes a unos u$s2,57 por pie cuadrado. En las cotizaciones comerciales de Malasia se utiliza el square foot (pie cuadrado) como unidad de referencia.

El departamento combina cocina integrada, comedor y living en un ambiente amplio, con ventanales de piso a techo que aprovechan la luz natural y ofrecen una vista abierta de Kuala Lumpur

En términos concretos, los avisos inmobiliarios muestran estas alternativas:

3.000 pies cuadrados (279 m2): RM38.000 mensuales, unos u$s9.300.

4.100 pies cuadrados (381 m2): RM55.100 mensuales, unos u$s13.500.

10.000 pies cuadrados (929 m2): RM105.000 mensuales, unos u$s25.700.

20.000 pies cuadrados (1.858 m2): RM210.000 mensuales, unos u$s51.400.

En el mercado de alquiler temporario, los departamentos que se ofrecen en plataformas arrancan a partir de u$s306 por noche para unidades de dos dormitorios. Para departamentos de tres ambientes, las tarifas parten de unos u$s340 por noche y pueden superar los u$s390 en unidades de mayor categoría y superficie.