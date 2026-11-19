Un relevamiento de los últimos diez años revela cómo avanzaron los desarrollos en el norte de CABA. Los precios subieron hasta 37% y una zona se perfila como la de mayor potencial.

Obra en ejecución en la Avenida Cabildo y Monroe, en Belgrano, uno de los barrios que más creció en superficie construida: entre 2016 y 2025 sumó más de un millón de m2 de obra nueva

Belgrano incorporó más de un 1.000.000 de metros cuadrados de obra nueva en menos de una década, Saavedra registró una suba del 37% en el valor del metro cuadrado usado desde 2011 y Núñez se ubicó entre los barrios con mayor proporción de terrenos que tuvieron algún trámite de obra. Tres indicadores distintos que muestran cómo cambia el mapa inmobiliario del norte de la Ciudad de Buenos Aires y qué lugar ocupa cada zona en el desarrollo de nuevas viviendas.

Un relevamiento de Terres, la plataforma especializada en terrenos para desarrollo inmobiliario, analizó los permisos de obra, el catastro, los censos de usos del suelo y los precios de publicación de CABA entre 2016 y 2025. El trabajo puso el foco en la tierra, un segmento menos visible que el de los departamentos, pero determinante para entender dónde se construye y qué tipo de proyectos pueden avanzar.

Los resultados muestran que Belgrano fue el segundo barrio de la Ciudad que más metros cuadrados nuevos incorporó, detrás de Palermo. Núñez se destacó por la cantidad de parcelas que tuvieron algún trámite de obra, mientras que Saavedra combinó una fuerte valorización de sus propiedades con un tejido urbano todavía dominado por casas bajas.

Nicolás Zancare , director de Terres, explicó: "Si bien muchos desarrolladores buscan terrenos en los tres barrios por igual, cada uno tiene su propia dinámica, marcada principalmente por el grado de consolidación urbana". En las zonas de mayor valor, como los entornos cercanos a la avenida del Libertador, predominan desarrolladores de trayectoria y con mayor respaldo financiero. En sectores menos densos, como gran parte de Saavedra, aparecen empresas medianas y pequeñas, con proyectos de escala más acotada.

Saavedra reúne condiciones para crecer en los próximos años: conserva un tejido bajo con capacidad constructiva y todavía ofrece valores de entrada inferiores a los de sus vecinos. Zancare añadió: "De los tres, el que mayor potencial de crecimiento tiene hacia adelante es Saavedra".

Belgrano: más de un millón de m2 nuevos

Entre 2016 y 2025, en Belgrano se declararon 1.047.290 m2 de obra nueva. El barrio quedó segundo en el ranking porteño, por encima de Caballito, Villa Urquiza y Núñez. En ese período, 346 de sus 8.400 terrenos tramitaron una obra nueva y los edificios incorporados tienen, en promedio, siete pisos.

El desarrollo se concentró principalmente en las zonas donde el Código Urbanístico permite mayor altura. Dos de cada tres obras nuevas se tramitaron en áreas de altura alta y en corredores medios y altos. En esos sectores, los edificios nuevos alcanzan un promedio de 8 pisos.

Fuente: Terres

Otro dato del relevamiento es que el 87% de las obras nuevas ocupó terrenos donde en 2017 había construcciones de dos pisos o menos. Es decir, buena parte del crecimiento se produjo a partir del reemplazo de casas bajas por edificios.

En algunas manzanas el cambio resulta más visible. Cuatro de las 15 manzanas de la Ciudad con mayor cantidad de terrenos que tuvieron obra nueva o demolición están en Belgrano. Una de ellas se ubica en el Bajo Belgrano, en el entorno de Castañeda, La Pampa y Ramsay. Otra está delimitada por Olazábal, Migueletes, Blanco Encalada y avenida del Libertador.

Sin embargo, la transformación no fue uniforme. En Belgrano, los edificios nuevos se incorporaron a un tejido que ya tenía construcciones de cierta altura: las manzanas contaban con un promedio de entre cuatro y cinco pisos, frente a los siete pisos de los nuevos emprendimientos. Casi la mitad del barrio todavía conserva casas bajas.

Saavedra: el metro cuadrado subió más que en sus vecinos

El dato que distingue a Saavedra es la evolución de los precios. Entre 2011 y 2026, el valor del m2 usado aumentó un 37%, por encima de Núñez, con una suba del 31%, y Belgrano, que registró un incremento del 25%.

Pese a esa evolución, Saavedra continúa con valores de publicación más bajos. El m2 usado se ubica en torno a los u$s2.600, frente a los u$s2.800 de Belgrano.

El barrio también presenta una dinámica constructiva diferente. En 2017, el 83% de sus terrenos tenía casas de una o dos plantas. Después de nueve años de obras, esa proporción todavía llegaba al 79%. En promedio, las construcciones existentes tienen dos pisos, mientras que los edificios nuevos alcanzan cinco.

En el período analizado, 360 terrenos tramitaron obra nueva, más que en Belgrano. El 97% de esos proyectos reemplazó construcciones bajas. Sin embargo, por su escala, los edificios incorporaron unos 444.000 m2 nuevos, menos de la mitad de lo que sumó Belgrano.

La diferencia también se percibe en las cuadras: los edificios nuevos de Saavedra son casi dos veces y media más altos que las construcciones que predominaban en sus manzanas. En Pinto al 4300, por ejemplo, conviven edificios de siete pisos con casas de una y dos plantas.

Fuente: Terres

La normativa también incidió en el desarrollo. En diciembre de 2024, la reforma del Código Urbanístico redujo la altura permitida en unos 1.250 terrenos, uno de cada siete del barrio. En esas parcelas, el límite pasó de unos 24 metros a 14,6 metros.

Zancare comentó que el recorte de altura repercute directamente en el valor de la tierra, porque reduce la cantidad de metros vendibles que puede ofrecer un proyecto: "En esos lotes afectados, al reducirse los metros vendibles, los propietarios tienen que recalibrar sus expectativas de precio para que la cuenta vuelva a cerrarle al desarrollador".

Núñez: uno de cada diez terrenos tuvo una obra

En Núñez, 548 de sus 5.474 terrenos tuvieron algún trámite de obra entre 2016 y 2025. La proporción llegó al 10%, la segunda más alta de la Ciudad después de Puerto Madero, que tiene una cantidad mucho menor de parcelas.

De ese total, 266 terrenos tramitaron obra nueva. El barrio incorporó unos 669.000 m2 y el edificio nuevo típico tiene cinco pisos. Como en los otros dos barrios, el desarrollo avanzó principalmente sobre construcciones bajas: el 92% de las obras reemplazó inmuebles de dos plantas o menos.

Núñez combina sectores con distintas posibilidades constructivas. Un tercio de sus terrenos se encuentra en zonas de altura alta y la mitad en áreas de altura media o baja. En calles como Vidal al 2900, los edificios nuevos conviven con casas de dos plantas y viviendas tradicionales de una sola planta.

Fuente: Terres

Zancare explicó que Núñez y Saavedra "combinan departamentos de dos y tres ambientes, para vivienda o inversión, con unidades de cuatro ambientes, terrazas y espacios exteriores, orientadas a familias que buscan más espacio sin dejar el barrio".

Cuánto cuesta la tierra en cada barrio

Los valores de los terrenos no son uniformes dentro de cada barrio. La incidencia por metro cuadrado vendible cambia según la ubicación, la normativa y las características de cada parcela. Los valores de referencia son:

Belgrano: cerca de Coghlan, la incidencia promedio ronda los u$s600/m2 vendible. En el Bajo Belgrano, llega a unos u$s1.000/m2.

Núñez: en las zonas próximas a Cabildo se ubica en torno a los u$s650/m2 vendible. Hacia avenida del Libertador, alcanza aproximadamente los u$s850/m2.

Saavedra: según portales relevados hay parcelas de 500 m2, en Conesa y Vedia, cerca del DOT, por u$s210.000, y otras opciones más cotizadas como en Donado y Avenida García del Río, en 600 m2 de lote por u$s349.000.

Zancare aclaró que "el valor de un terreno depende de su ubicación, capacidad constructiva y dimensiones. Los lotes de doble o triple frente y buen fondo permiten proyectos más eficientes que las parcelas angostas o poco profundas".

La reforma del Código Urbanístico de 2024 también modificó el atractivo relativo de algunas zonas. Según Zancare, los terrenos que conservaron mayor capacidad constructiva ganaron interés frente a otros con restricciones de altura. También pueden adquirir valor los proyectos que ya contaban con planos aprobados bajo la normativa anterior.

Fuente: Terres

"Cuando se restringe la oferta nueva en un barrio al que la gente quiere mudarse, la demanda sigue estando pero hay menos viviendas para repartir, lo que termina presionando al alza el valor de los departamentos existentes", explicó.

Tres barrios y distintas formas de crecer

La discusión sobre cuánto se puede construir también enfrenta dos objetivos: preservar la escala urbana de cada barrio y permitir que se incorporen nuevas viviendas.

Federico Akerman, fundador de Terres, planteó que las restricciones de altura pueden limitar la oferta y encarecer las propiedades existentes.

Sobre el caso de Saavedra, donde la reforma alcanzó a uno de cada siete terrenos, cerró: "Yo creo que cuidar un barrio también es dejar que entren más vecinos. Cada edificio nuevo es vivienda que se suma, y cuanta más vivienda hay, más baja el costo y más gente puede acceder a una. Me gustaría que la discusión sea dónde y cómo crecer".