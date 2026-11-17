La mayor cementera del país recortó sus márgenes operativos durante el tercer trimestre. Los despachos de cemento, hormigón y agregados retrocedieron, aunque el negocio principal mantuvo su rentabilidad.

Los despachos de cemento y hormigón de Loma Negra cayeron interanualmente, con una leve recuperación en septiembre.

La debilidad de la actividad de la construcción continúa condicionando los resultados de Loma Negra . La principal cementera del país cerró el tercer trimestre de 2026 con una caída de sus ingresos y una reducción de sus márgenes operativos , en un contexto de menores volúmenes de despacho y un desempeño dispar entre sus diferentes unidades de negocio.

Entre julio y septiembre, los ingresos por ventas netas alcanzaron $270.107 millones , una disminución interanual del 3,2%. El EBITDA ajustado consolidado fue de $54.189 millones, con una caída del 6,7% en pesos, mientras que su margen se ubicó en el 20,1%, frente al 20,8% del mismo período de 2025.

La evolución fue diferente al medir los resultados en dólares . El EBITDA ajustado alcanzó u$s42 millones , un incremento interanual del 16,2%, mientras que el margen medido en dólares mejoró hasta el 23,5% , frente al 23,2% del año anterior.

La ganancia neta del trimestre ascendió a $14.482 millones , frente a una pérdida de $11.451 millones en igual período de 2025.

Esta mejora, sin embargo, no provino de un crecimiento de la actividad operativa, sino principalmente de la evolución de los resultados financieros .

Loma Negra registró una ganancia financiera neta de $8.478 millones, contra una pérdida de $38.317 millones un año antes, principalmente por menores pérdidas cambiarias sobre sus pasivos denominados en dólares.

En los primeros nueve meses del año, los ingresos acumulados totalizaron $769.121 millones, prácticamente sin cambios respecto de los $770.102 millones del período enero-septiembre de 2025.

La ganancia bruta cayó 2,5%, hasta $159.170 millones, y el EBITDA ajustado se redujo 1,3%, a $166.810 millones. En cambio, la ganancia neta llegó a $67.833 millones, más de tres veces los $20.927 millones del ejercicio anterior.

El impacto de la caída de la actividad económica

La evolución de los volúmenes de venta permite observar el impacto de la menor actividad. Los despachos de cemento, cemento de albañilería y cal sumaron 1,28 millones de toneladas durante el tercer trimestre, con una caída interanual del 6,3%. En los primeros nueve meses totalizaron 3,65 millones de toneladas, un retroceso del 2,2%.

El negocio de hormigón mostró un desempeño todavía más débil: sus volúmenes comercializados disminuyeron 24,9% en el trimestre. En Agregados, la contracción fue del 16,1%, mientras que el segmento Ferroviario registró una reducción del 7% en las toneladas transportadas.

La compañía atribuyó buena parte de la caída de los despachos de julio y agosto a las intensas lluvias invernales y a la debilidad de la demanda. También señaló diferencias entre los canales de comercialización: el cemento a granel mantuvo una evolución positiva, impulsado por productores de hormigón, clientes industriales y empresas constructoras, mientras que el cemento en bolsa continuó mostrando dificultades, particularmente por el menor movimiento de la autoconstrucción y las refacciones.

El comportamiento del último mes del trimestre ofreció una señal diferente. En septiembre, los despachos superaron los del mismo mes de 2025, favorecidos por condiciones climáticas más favorables y una recuperación de la actividad. En tanto, las estadísticas sectoriales de la industria cementera reflejaron una contracción acumulada del 3,2% hasta septiembre, aunque con un crecimiento interanual del 4,5% en ese último mes.

El CEO de Loma Negra, Sergio Faifman, describió las dificultades que atravesó el sector durante el trimestre. “Los volúmenes de la industria se mantuvieron bajos durante el tercer trimestre, dado que julio y agosto se vieron afectados por niveles de actividad aún débiles y por las intensas lluvias invernales. Sin embargo, septiembre mostró una mejora significativa, favorecida por condiciones climáticas más favorables, lo que consideramos una señal alentadora para los próximos meses”, sostuvo.

El comportamiento por segmento de producción

La evolución de los negocios por segmentos muestra que la principal fortaleza de la compañía continúa concentrada en la producción de cemento. En los primeros nueve meses, el negocio de cemento, cemento de albañilería y cal aportó un resultado operativo segmentado de $171.362 millones, frente a $124.216 millones en el mismo período de 2025, de acuerdo con las cifras de gestión antes del efecto de reexpresión por inflación.

El resto de las actividades presentó resultados menos favorables. El segmento de hormigón registró una pérdida de $4.200 millones, superior a los $3.595 millones negativos del año anterior.

El negocio ferroviario tuvo un resultado negativo de $6.682 millones, frente a una pérdida de $499 millones, mientras que agregados perdió $1.895 millones, aunque redujo el rojo de $2.388 millones registrado en 2025.

Otros segmentos, vinculados principalmente con el tratamiento y reciclado de residuos industriales, aportaron una ganancia de $3.570 millones, frente a los $2.635 millones del ejercicio anterior.

Faifman también reconoció el impacto de estos negocios sobre el resultado general: “A nivel consolidado, los márgenes medidos en pesos se contrajeron, dado que el desempeño de nuestros otros negocios afectó el resultado general”. En cambio, destacó que el negocio de cemento consiguió mejorar ligeramente su margen tanto en términos interanuales como frente al trimestre anterior, pese a que el tercer trimestre suele ser estacionalmente más exigente por los costos.

Efecto financiero positivo para Loma Negra

La evolución financiera constituye otro de los aspectos positivos del balance. Al 30 de septiembre, la deuda neta de Loma Negra se ubicó en u$s145 millones, frente a u$s206 millones en igual fecha de 2025. La relación entre deuda neta y EBITDA ajustado de los últimos doce meses descendió a 1 vez, frente a 1,49 veces al cierre del año anterior.

La generación de caja también mostró una mejora significativa. El flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas ascendió a $127.685 millones durante los primeros nueve meses, frente a los $9.130 millones del período comparable de 2025.

Solamente en el tercer trimestre, el flujo operativo alcanzó $86.265 millones, contra $42.590 millones un año antes.

Después del cierre del período, la cementera avanzó además con una emisión de obligaciones negociables por u$s150 millones, a una tasa de interés del 6,25% anual y un plazo de 36 meses. Los fondos serán destinados a refinanciar vencimientos de deuda de corto plazo y extender el perfil de vencimientos financieros de la empresa.

Faifman señaló que la compañía mantiene una visión positiva para lo que resta del año y que continuará enfocada en preservar las mejoras de eficiencia que ya fueron alcanzadas.