El Poder Ejecutivo actualizó las tarifas de compensación para colectivos del AMBA

La Secretaría de Transporte oficializó los nuevos cálculos de costos e ingresos medios y las compensaciones tarifarias para junio, julio, agosto y septiembre, con ajustes en salarios, combustible y parque móvil.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Resolución 48/2026, mediante la cual aprobó la actualización del cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de Jurisdicción Nacional de la Región Metropolitana de Buenos Aires , correspondientes a los períodos de junio, julio, agosto y septiembre de 2026.

La publicación llega días después de que el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subiera 2%, hasta los $742,84 con tarjeta SUBE registrada , con lo que se completó la serie de tres aumentos del 2% anunciada por la cartera para mayo, junio y julio.

La medida, firmada por el secretario de Transporte, estableció además los montos de las compensaciones tarifarias que el Estado Nacional distribuirá entre los prestadores de los servicios públicos de colectivos que operan en el AMBA y en las unidades administrativas definidas por la resolución 168/1995 de la ex Secretaría de Transporte, que comprenden distintas localidades del interior del país vinculadas por líneas de jurisdicción nacional.

Según el informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Transporte Automotor , la actualización incorporó la previsión del salario básico del personal de conducción para los meses de mayo a septiembre, el nuevo valor del precio del gasoil, el impuesto establecido por la ley 23.966, el costo de insumos y del parque móvil, el valor de la póliza de responsabilidad civil, la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte y el arancel del examen psicofísico de los conductores.

El texto oficial precisó que, conforme a la ley 27.541, el mínimo no imponible aplicable a los cálculos se fijó en 7.003,68 pesos mensuales por trabajador a partir de julio , mientras que para el semestral aguinaldo de junio correspondió un importe de 10.505 pesos por trabajador.

La resolución también incorporó a la Unidad Administrativa N° 8, que vincula las ciudades de Villa Dolores, en la provincia de Córdoba, y Villa de Merlo, en San Luis, tras la autorización otorgada a la empresa SOCSA S.R.L. para operar esa traza bajo la línea 916. Asimismo, tuvo en cuenta la fusión de las líneas 32 y 75 en una única línea, dispuesta previamente por la Secretaría de Transporte, lo que modificó la cantidad de unidades reconocidas en la estructura de costos.

De acuerdo con el anexo V de la norma, la compensación total requerida asciende a 98.486 millones de pesos para junio, 91.865 millones para julio, 85.159 millones para agosto y 85.389 millones para septiembre, montos que incluyen tanto la compensación por oferta como la vinculada a la demanda registrada a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

El organismo estableció que, cuando los importes correspondientes al atributo social superen los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir en las unidades administrativas, el Estado Nacional cubrirá la diferencia con un monto equivalente a los atributos sociales informados por Nación Servicios S.A., según la metodología fijada en la resolución 31/2026 de la Secretaría de Transporte.

Los fondos para afrontar las compensaciones provendrán de recursos propios del Estado Nacional, entre ellos el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, y los recursos del Presupuesto General que se transfieren al fideicomiso creado en 2001, cuyo fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.

La resolución fue comunicada a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la Secretaría Legal y Administrativa y a la Secretaría de Hacienda, y se notificó a las entidades representativas del transporte automotor de pasajeros.