Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: a qué líneas alcanza y cuánto cuesta el boleto desde hoy + Agregar ámbito en









El incremento se aplica a 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional y también impacta en tarifas de trenes. El boleto mínimo registrado tiene la menor suba, con incrementos mayores para distancias más largas.

Rige desde el 15 de julio un nuevo aumento del 2% para el boleto mínimo de colectivos en el AMBA.

Desde este miércoles 15 de julio rige un nuevo aumento para el boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Se trata del tercer y último tramo de la suba escalonada dispuesta por la Secretaría de Transporte a mediados de mayo, con la que el boleto acumula un incremento del 6% en el trimestre.

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De esta manera, desde hoy, el boleto mínimo de colectivos sube 2% y pasa de $728,28 a $742,81 los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada.

Cabe precisar que la anterior actualización de los cuadros tarifarios había sido el 15 de junio. Con este tramo de aumentos, se completa el cronograma de subas mensuales consecutivas que había anunciado Transporte en mayo para los colectivos de jurisdicción nacional.

Si bien el boleto mínimo sube un 2%, el aumento no es parejo para todos los pasajeros. Las tarifas de colectivos se escalonan según la distancia recorrida, y los tramos más largos registran incrementos proporcionalmente mayores. En la práctica, la suba real va del 2% en el tramo más corto al 8,9% en el más extenso.

Cómo quedan las tarifas tras el aumento del boleto de colectivos en el AMBA De esta manera, las tarifas con SUBE registrada quedan de la siguiente manera:

Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $742,81.

Tramo de 3 a 6 km: $861,66.

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1002,80.

Viajes de 12 a 27 km: $1151,36.

Más de 27 km: $1337,06. Para los pasajeros que utilicen una SUBE sin registrar, las tarifas son considerablemente más elevadas, manteniendo la misma proporción que en los ajustes anteriores. Los incrementos serán aplicados en las siguientes líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195. Aumenta el boleto de tren en el AMBA: cómo quedaron las tarifas En cuanto a los trenes del AMBA, el pasaje mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur ya subió a $380 desde el 1° de julio, dentro del esquema de incrementos escalonados que se extenderá hasta septiembre. El próximo ajuste está previsto para el 1° de agosto.

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