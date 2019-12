Una maestra "supermodelo" fue denunciada por tener sexo con cinco alumnos en escuela

Viotti trabajaba en el Bishops Diocesan College y era llamada por los alumnos como “la supermodelo”, pero fue obligada a renunciar por las autoridades tras conocerse la historia de abuso, que salió a la luz gracias a los padres de las víctimas.

Fueron cinco los casos que se dieron a conocer y todos ocurrieron en el lapso de seis años. Se encontraron videos pornográficos, fotografías de la maestra desnuda y otro tipo de material que Viotti enviaba a sus alumnos vía WhatsApp.

Cuando uno de los alumnos quiso poner fin a la relación, la mujer se negó y éste le comentó la situación al padre. "Al principio fue un participante dispuesto, pero se convirtió en una víctima cuando no pudo salir de él. La maestra comenzó a enviarle mensajes de texto para que fuera a su casa en el campus y así fue como comenzó, pero llegó al momento donde ya había tenido suficiente. Sin embargo, la maestra no lo dejó ir, él fue a pedir ayuda a sus padres y ellos acudieron al director, y ahora todo está saliendo (a la luz)”, comentó el papá de la víctima.

El director de la escuela, Guy Pearson, se refirió al tema: “La escuela considerará todos los hallazgos y recomendaciones hechas por los investigadores para garantizar que sigamos haciendo de este colegio un ambiente seguro para todos los alumnos y maestros. Como escuela estamos profundamente tristes por estos eventos y seguimos comprometidos con garantizar la salud mental y el bienestar de los afectados y no se darán más detalles de los hallazgos”.

Viotti se divorció tras estallar el escándalo que colocó al prestigioso colegio en el ojo de la tormenta. Todos los alumnos que tuvieron sexo con ella estaban, sin embargo, por sobre la edad de consentimiento.

Pese a que no habría violado ninguna ley, Viotti aún podría enfrentar demandas civiles por parte de familias de niños afectados. Hasta el momento, la ex maestra no ha hablado públicamente desde que se conoció la noticia. También se negó a contactarse con los investigadores, ya sea en persona o por escrito. Su abogado William Booth confirmó que está recibiendo ayuda psiquiátrica, de acuerdo con el DailyMail.

Viotti fue modelo, estrella de waterpolo cuando era adolescente y una de las bellezas del deporte que apareció en Sports Illustrated en 2009, un año después de que conociera a quien sería su esposo. La pareja se enamoró en 2008 mientras viajaban de mochileros en Vail, Colorado y sus aventuras los llevaron a Sudamérica, Europa y el sudeste asiático antes de regresar juntos a Ciudad del Cabo. Se casaron en septiembre de 2018 en Plettenberg Bay y parecían la pareja perfecta. Tras explotar el escándalo, se separaron.