Derivan causa de hermanos africanos

“El representante del Ministerio Público Fiscal provincial pidió a través de un escrito a la Justicia de Garantías local que corresponde la competencia al Juzgado Federal con competencia en Ezeiza, lugar en el que está el aeropuerto internacional al argumentar que se trató de una infracción al artículo 117 de la Ley de Migraciones”, informaron desde los Tribunales de Bahía Blanca.

“En el marco de la investigación del fiscal se determinó que no hubo maltrato por parte del matrimonio argentino con el cual convivían los dos hermanitos oriundos de Guinea Bissau”, agregaron.

Un vocero consultado sostuvo que el fiscal “descartó el abandono de personal que era el único delito en el que podía intervenir desde el ámbito provincial” al señalar que “lo único que se hace en Bahía Blanca es dejarlos en la comisaría y con eso no se pone en peligro la vida o la salud, que es requisito del tipo de abandono de persona, por lo que fue descartado”.

“Sí que hay claramente una infracción a la ley de Migraciones, hay un ingreso irregular”, agregaron las fuentes. En el marco de la investigación el fiscal había recibido un informe de la Cancillería donde se determinó que “no se hicieron los trámites de adopción por vía consular”. “Ingresaron sólo con la sentencia de adopción del país de origen, pero no hicieron el trámite que debieran hacer que es pasar por un Consulado para darle legitimidad en la Argentina y continuar el trámite en un Juzgado de Familia”, expresaron las fuentes.

En ese contexto, indicaron que “no es válida la adopción en la Argentina, esa sentencia de ese país (Guinea Bissau) no es válida acá, no es legítima” al comentar que “los dejan ingresar por una cuestión humanitaria para que no queden en el aeropuerto”.