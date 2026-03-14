Derrumbe en Parque Patricios: vecinos realizaron un "abrazo" al complejo y reclamaron respuestas a la constructora

Familias afectadas por el colapso en el complejo Estación Buenos Aires se concentraron frente al predio y anticiparon que repetirán la protesta todos los sábados hasta poder regresar a sus departamentos.

Los residentes evacuados del complejo Estación Buenos Aires volvieron a reunirse frente al predio mientras continúan las pericias sobre la estructura del edificio.

Vecinos afectados por el derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires , en el barrio porteño de Parque Patricios , realizaron este sábado un “abrazo” simbólico al predio y reclamaron respuestas a la empresa Constructora Sudamericana (COSUD) , responsable del desarrollo del edificio.

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La convocatoria se realizó cerca del mediodía en la esquina de Ástor Piazzolla y Montesquieu , a pocos metros del estadio Tomás Adolfo Ducó , donde residentes del complejo y vecinos del barrio se reunieron para expresar su preocupación por la situación que atraviesan desde el colapso estructural.

“ Fue muy emotivo. Se sumó gente del barrio también ”, relató al medio NA una de las damnificadas que participó de la concentración. Al igual que otros residentes, todavía no pudo regresar a su vivienda desde el derrumbe ocurrido días atrás.

Durante la protesta, los vecinos plantearon tres reclamos principales: que se determinen responsabilidades por el colapso, obtener respuestas de la empresa constructora y conocer cuándo podrán volver a sus hogares . Además, anticiparon que planean repetir la convocatoria todos los sábados frente al complejo hasta que exista una solución para las familias afectadas.

El episodio ocurrió días atrás cuando cedió una losa en el sector del estacionamiento subterráneo del complejo , lo que obligó a evacuar de manera preventiva a cientos de residentes mientras se realizaban las primeras inspecciones técnicas.

vecinos parque patricios Se estableció un protocolo para el ingreso de los vecinos de Parque Patricios.

Según estimaciones de los propios vecinos, unas 500 personas debieron abandonar sus departamentos, correspondientes a alrededor de 175 viviendas, tras el colapso de la estructura.

El derrumbe también provocó importantes daños materiales, entre ellos la destrucción de decenas de vehículos que se encontraban estacionados en el subsuelo del edificio al momento del incidente.

Pericias técnicas en marcha

A partir de lo ocurrido, especialistas en ingeniería y arquitectura comenzaron a analizar distintas hipótesis sobre las causas del colapso, entre ellas posibles fallas estructurales, problemas en la ejecución de la obra, filtraciones de agua o deficiencias en el diseño de la estructura.

Las pericias también buscan determinar si el problema se limita al sector donde ocurrió el derrumbe o si podría existir algún riesgo en otras partes del edificio.

Mientras tanto, los residentes continúan alojados provisoriamente en hoteles del centro de la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de definiciones sobre el estado del complejo y los plazos para un eventual regreso a sus viviendas.

En paralelo, la investigación judicial intenta establecer si existieron negligencias o incumplimientos en la construcción del edificio, lo que podría derivar en responsabilidades penales y civiles para los actores involucrados.