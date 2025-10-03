En qué barrios de CABA se consigue la mayor rentabilidad de alquileres







Hay tres barrios que se destacan por su retorno. Hoy se necesitan 20 años de alquiler para recuperar la inversión inicial en la compra de un departamento.

En la Ciudad de Buenos Aires hay un fuerte matiz en la rentabilidad de los alquileres.

La inversión inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo un tema clave para quienes buscan resguardar ahorros o generar ingresos a través de la renta. A pesar de la volatilidad económica, los datos muestran que el negocio del alquiler continúa ofreciendo oportunidades, especialmente en ciertos barrios donde la relación entre el precio de compra y el valor de renta mensual resulta más conveniente.

Según el último relevamiento de Zonaprop, en la actualidad se necesitan 20 años de alquiler para recuperar la inversión inicial en la compra de un departamento. Este plazo representa una mejora significativa respecto al año pasado, ya que implica un un 8,4% menos de lo requerido hace un año atrás. La reducción refleja una mayor rentabilidad para los propietarios, en un mercado donde la demanda de viviendas en alquiler sigue firme.

Qué barrios ofrecen la mejor rentabilidad Entre los barrios porteños que ofrecen el mejor rendimiento se destacan Lugano, Nueva Pompeya y Parque Avellaneda. Estos sectores del sur de la ciudad combinan precios de compra más accesibles con alquileres que muestran una rentabilidad superior al promedio general de la Capital Federal. Villa Lugano se mantiene al tope de las posiciones gracias a valores de entrada considerablemente más bajos que en otras áreas de la ciudad. Con departamentos a precios competitivos y una demanda sostenida, logra ubicarse como el barrio con la rentabilidad más atractiva, con un 8,7% de retorno.

Nueva Pompeya también figura entre los más elegidos, con un perfil similar y una dinámica barrial en crecimiento, con una rentabilidad del 8,1%. Por su parte, Parque Avellaneda completa el podio, ofreciendo alternativas de vivienda familiar a precios moderados y con un retorno del 7,1%.

Los barrios con menor rentabilidad El mercado de alquileres en CABA ofrece un mapa diverso: mientras algunos barrios presentan oportunidades concretas para quienes priorizan el rendimiento, otros sostienen precios elevados que reducen la rentabilidad.

Al respecto, hoy el mercado muestra matices. En zonas más consolidadas y de mayor valor el retorno de la inversión a través del alquiler suele ser menor debido a la alta cotización del metro cuadrado. Puerto Madero es el barrio con menor rentabilidad, apenas un 3,3%. Le siguen Palermo (3,9%) y Núñez (4%).