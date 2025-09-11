La Ciudad avanzará con obras para ampliar el cruce de Avenida del Fomentista y las vías del tren Mitre

Las obras se harán en Villa Pueyrredón y comprenden el ramal José León Suárez del Mitre. La obra permitirá abrir un paso peatonal y convertir el cruce vehicular en doble mano.

Esta mole de hormigón tiene un largo de 10,80 metros, 4 metros de altura y un ancho variable de entre 6,60 y 5, 70 metros, con un peso de 140 toneladas.

El Gobierno de la Ciudad aprobó pagos por más de $660 millones a empresas de transporte de la Región Metropolitana . El objetivo es ampliar el cruce de Av. Del Fomentista y las vías del tren Mitre, ramal José León Suárez, en el barrio de Villa Pueyrredón.

El fin es construir un nuevo cruce peatonal en avenida Del Fomentista, en su intersección con el ferrocarril Mitre , para eliminar la vereda del túnel vehicular ubicado allí y poder sumar un carril, para convertirlo en doble mano.

Para generar el paso peatonal proyectado se construyó un cajón premoldeado con forma de “U” al lado del ferrocarril , que durante este fin de semana debe trasladarse unos 15 metros para montar sobre él los dos puentes ferroviarios donde se apoyarán las vías del tren y permitirá avanzar con la excavación del nuevo paso.

Para montar esta estructura, desde el sábado 13 al lunes 15 de septiembre a las 22 horas, se cortará el servicio ferroviario del ramal José León Suárez, ya que será necesario desarmar las vías para realizar las tareas. Por estos trabajos, tampoco prestarán servicio los trenes de larga distancia Retiro-Rosario, Córdoba y Tucumán.

Además, desde esta noche hasta el martes 16, se cerrará Av. Del Fomentista entre Escobar y Estanislao San Zeballos . Como alternativa, los vehículos podrán utilizar los siguientes desvíos:

De Norte a Sur: tomar Escobar – Helguera – Curupaytí – Nazca.

De Sur a Norte: tomar Cochrane – Av. General Paz.

También se afectará el tránsito en las siguientes calles:

Corte total de Larsen entre Helguera y Curupaytí.

Corte total de Larsen entre Curupaytí y Estanislao San Zeballos.

Corte total de Curupaytí (norte) entre Cuenca y Helguera.

Corte total de Curupayti (sur) entre Helguera y Estanislao San Zeballos.

Corte total de Cuenca entre Cochrane y Av. del Fomentista.

paso nivel Los trabajos empujarán la estructura construida al costado del ferrocarril, unos 15 metros hasta posicionarla en su lugar definitivo. GCBA

En qué consisten las obras de la Ciudad en el Mitre

Los trabajos empujarán la estructura construida al costado del ferrocarril, unos 15 metros hasta posicionarla en su lugar definitivo. La semana pasada, sobre esta estructura se montaron los nuevos puentes ferroviarios por donde pasará el tren.

Esta mole de hormigón tiene un largo de 10,80 metros, 4 metros de altura y un ancho variable de entre 6,60 y 5, 70 metros, con un peso de 140 toneladas; fue construida sobre cuatro patines hidráulicos que permitirán su desplazamiento.

Además, gracias a la fuerza de los dos gatos hidráulicos instalados, se moverá a través de unos carriles de deslizamiento hasta su posición final. Una vez allí, con la grúa de 250 toneladas para montar los puentes, se montará sobre ellos toda la infraestructura ferroviaria, quedando para el final la prueba de carga con los trenes de la línea Mitre, previo a su habilitación.

Esta operatoria requerirá un trabajo ininterrumpido de 82 personas durante 72 horas, con turnos rotativos de día y de noche, a fin de acortar el tiempo de interrupción del servicio.

Sobre el proyecto de Av. Del Fomentista

La intervención busca solucionar el cruce de Fomentista y las vías del ferrocarril Mitre – J. L. Suárez, cuya particularidad es que es tan angosto que tiene un solo carril, mientras que la avenida es doble mano, con lo cual, los semáforos allí ubicados, alternan el tránsito pasante, dando paso en un sentido y manteniendo en espera a los autos de la otra mano.

Esta operatoria genera demoras sobre la Av. del Fomentista, una arteria clave para los vecinos del barrio, ubicada a escasos metros de Av. General Paz, tornándose una opción muy utilizada en ciertos horarios.

A través del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, se proyectó la construcción de un nuevo cruce peatonal con el objetivo de eliminar la vereda que tiene el túnel vehicular allí ubicado y poder sumar un carril. De esta forma, el doble sentido de Av. Del Fomentista podrá tener continuidad por debajo de las vías del tren.

La ejecución de la obra está a cargo de la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) y mejorará la conectividad vial para conductores, peatones y ciclistas, con mayor ordenamiento en los cruces, además de más fluidez y seguridad vial.

El nuevo paso tendrá cinco metros de ancho y una altura de 2,47 metros. Por su parte, para el paso bajo nivel existente , se realizará una readecuación vial para permitir la incorporación de un carril adicional, que permita el tránsito en ambos sentidos de manera simultánea.

El entorno urbano se verá ampliamente beneficiado, gracias a la construcción de una plazoleta que contemple la instalación de nuevo mobiliario urbano (bancos, bicicleteros urbanos, cestos para residuos, entre otros).

Además contará con la inclusión de una estación saludable para la práctica de actividad física y un mangrullo de juegos infantiles. También se contempla la ampliación de veredas para que los cruces de calles sean más cortos y seguros.