El Obelisco abre su mirador al público: a partir de cuándo y dónde conseguir las entradas

El monolito estará abierto al público por primera vez, a partir de noviembre con tickets presenciales y de venta online.

El Obelisco, símbolo de la Ciudad de Buenos Aires , abrirá sus puertas este 1° de noviembre, por primera vez en 89 años de historia. El tradicinal monumento se convertirá en un mirador panorámico de 67,5 metros de altura , en el que se podrá observar toda al majestuosidad de la avenida 9 de Julio y sus alrededores. ,

La experiencia contará con un ascensor que viajará por dentro del monolito, y tendrá ventanas transparentes. Todo el paseo durará alrededor de 20 minutos y contará con guías que explicarán detalles de su historia y construcción. Estará abierto al público de 9 a 17.

Las entradas para esta experiencia única estarán disponibles próximamente en módulos ubicados en Av. Diagonal Norte y Av. 9 de Julio. Además, serán comercializadas online en miradorobelisco.com.ar.

Residentes argentinos: $18.000 (con acreditación de documento).

$18.000 (con acreditación de documento). No residentes: $36.000

$36.000 Jubilados y niños de entre 4 y 11 años, 50% de la tarifa correspondiente

de entre 4 y 11 años, 50% de la tarifa correspondiente Menores de 4 años, ingreso gratuito.

La experiencia de visitar el Obelisco

Para alcanzar el sector panorámico, los visitantes deberán subir ocho escalones que los conducirán hasta el ascensor, que con uno de sus costados de vidrio permite observar parte del interior del monumento y un panel adicional con información. Desde allí, se continúa subiendo los últimos 35 escalones caracol, que finalmente llevan al mirador principal.

Festejos obelisco 2.jpg Télam

El Obelisco suma así un atractivo renovado mediante cuatro ventanales orientados hacia los distintos puntos de la Ciudad, ofreciendo una perspectiva visual completa en 360°. Por cuestiones de seguridad técnica, el ingreso no estará permitido a personas con movilidad reducida. Sin embargo, las autoridades de CABA adelantaron que se analiza el desarrollo de una alternativa mediante dispositivos de realidad virtual en el futuro cercano, para no dejar a nadie afuera.