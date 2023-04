Desaparición de Lucas Escalante: esperan por análisis de ADN en un auto de la policía

Según el pesquisa consultado por Télam, "no se halló sangre, pero se detectó que al auto le cambiaron el asiento trasero por completo, lo que resulta sospechoso ya que es un vehículo medianamente nuevo y no quedó registrado en el libro de novedades de la institución. Además de que lo maneja exclusivamente él (por Francisco Centurión)".

Familia de lucas escalante 2.jpg Télam

El análisis de ADN también se llevará a cabo con las víctimas y presuntos victimarios. Además, la semana pasada se realizó un nuevo rastrillaje en la ruta 215, a la altura de la localidad bonaerense de Brandsen. Sin embargo, los resultados fueron negativos.

El desesperado pedido de la madre de Lucas Escalante

Marcelina Vázquez Benítez, la madre de Lucas Escalante, dijo este sábado que no saben "qué hacer ni adónde ir" y que quiere a su "hijo vivo" al cumplirse cuatro meses de la desaparición del joven, que fue visto con vida por última vez el 9 de diciembre pasado cuando salió de Florencio Varela junto a Lautaro Morello.

Familia de lucas escalante.jpg Télam

"No sabemos qué hacer ni adonde ir, muchas veces me preguntan y ni yo sé nada, solo lo que está en las causas y nada más", expresó la madre en declaraciones a la agencia de noticias Télam. "Este domingo de Pascuas van a ser cuatro meses de algo que me cuesta y me supera. Yo quiero vivo a mi hijo", sostuvo la mujer, quien "reza porque aparezca" Lucas con vida.