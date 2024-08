Descubrieron fósiles microscópicos que aportarán más precisiones sobre el origen del calentamiento global

Aunque las causas exactas de estos eventos aún no están claras, la teoría más aceptada sostiene que una intensa actividad volcánica liberó grandes cantidades de dióxido de carbono, desencadenando un calentamiento que también tuvo repercusiones en los océanos. Un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences por un grupo de investigadores revela una correlación significativa entre las temperaturas oceánicas y los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, conectando estos antiguos episodios de calor extremo con el aumento de CO2 similar al observado en el cambio climático actual.