¿Desde cuándo se besan los humanos?: estudios revelan la verdad

El acto de besar ha existido en diversas culturas a lo largo de la historia. Es difícil determinar con precisión cuándo exactamente los humanos comenzaron a besarse, ya que no abundan los registros que daten de períodos tan antiguos.

Pero además, En muchas culturas antiguas, el beso también se asociaba con rituales religiosos , como la transmisión de energía o la bendición divina . Es importante tener en cuenta que la práctica del beso puede variaba significativamente entre diferentes culturas y períodos históricos. Lo que se consideraba un beso en una cultura podía no serlo en otra, y las normas y significados asociados con el beso cambiaban con el tiempo.

¿Los textos sagrados mostraban referencias al beso?

En el libro The Science of Kissing (La ciencia del beso, no editado en español), la investigadora Sheril Kirshenbaum sitúa las primeras menciones al beso en los orígenes de la civilización hindú, en India, hace unos 3500 años.