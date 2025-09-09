Desviar un asteroide podría ser un riesgo para la Tierra: la razones según los científicos

Según una investigación presentada en la Reunión Conjunta EPSC-DPS2025 en Helsinki, seleccionar el punto adecuado para estrellar una nave contra la superficie de un asteroide peligroso y desviarlo debe hacerse con cuidado para impedir graves consecuencias en la Tierra . En el estudio, explicaron cómo evitar que choque contra este planeta .

Impactar su superficie indiscriminadamente corre el riesgo de que el asteroide atraviese una “cerradura gravitacional” que lo devuelva a la Tierra para chocar contra ella posteriormente, de acuerdo a los científicos.

“Incluso si empujamos intencionalmente un asteroide lejos de la Tierra con una misión espacial, debemos asegurarnos de que no se desvíe hacia una de estas cerraduras posteriormente. De lo contrario, nos enfrentaríamos a la misma amenaza de impacto en el futuro ”, expresó Rahil Makadia , becario de Oportunidades de Investigación para Graduados en Tecnología Espacial de la NASA en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, quien presentó los nuevos hallazgos.

Impactar la superficie de un asteroide indiscriminadamente genera el riesgo de provocar una “cerradura gravitacional”.

La misión DART de la NASA impactó el pequeño asteroide Dimorphos , el cual orbita alrededor del asteroide más grande Didymos, en septiembre de 2022. DART fue un “impactador cinético” , es decir, un proyectil que impactó contra el asteroide con suficiente energía para impulsarlo a una nueva órbita, demostrando que es posible desviar un asteroide que podría estar en curso de colisión con la Tierra.

Debido a esto, una misión de la ESA, llamada Hera, dará seguimiento al impacto de DART cuando alcance Didymos y Dimorphos en diciembre de 2026.

Efecto "ojo de cerradura": de qué se trata

Un ojo de cerradura gravitacional desbloquea órbitas peligrosas. Este gira en torno a una pequeña región del espacio donde la gravedad de un planeta puede modificar la órbita de un asteroide que pasa cerca, de modo que posteriormente retome una trayectoria de colisión con dicho planeta.

Ahora bien, en el caso que una misión de impacto similar a DART impulsara un asteroide peligroso para que pasara por un ojo de cerradura gravitacional, solo pospondría el peligro, no lo evitaría.

La clave es encontrar el mejor punto en la superficie de un asteroide para impactar con una nave espacial y así, se minimicen las posibilidades de que atraviese el ojo de cerradura.

La técnica para calcular mapas de probabilidad de la superficie de un asteroide

El equipo de Makadia desarrolló la técnica para calcular mapas de probabilidad de la superficie de un asteroide ya que cada punto en la superficie de un asteroide tiene una probabilidad distinta de que el asteroide atraviese un ojo de cerradura gravitacional tras ser desviado por un impactador cinético.

Han utilizado los resultados de DART como guía. Sin embargo, cada asteroide será diferente con sus propias características. Se debe determinar:

La forma

La topología de la superficie (colinas y cráteres)

(colinas y cráteres) La rotación

La masa del asteroide

Esto se haría mediante una misión espacial, generando imágenes y datos de alta resolución del asteroide. De lo contrario, esto podría no ser posible para todos los asteroides amenazantes. “Afortunadamente, todo este análisis, al menos a nivel preliminar, es posible utilizando únicamente observaciones terrestres, aunque se prefiere una misión de encuentro”, afirmó Makadia.

Al calcular la trayectoria posterior del asteroide tras un impacto cinético y determinar qué trayectorias serían las más peligrosas, los científicos pueden determinar cuál será el lugar más seguro para impactar en la superficie del asteroide.