Se creó una nueva isla tras el retroceso de un glaciar en Alaska

Las imágenes se difundieron gracias al Observatorio de la Tierra de la NASA.

Nueva Isla en Alaska: el agua de deshielo se acumula en sus frentes y forma lagos proglaciares.

Surgió una nueva isla debido al retroceso de los glaciares en la llanura costera del sureste de Alaska, donde el agua de deshielo está expandiendo rápidamente los lagos glaciares, según informo el Observatorio de la Tierra de la NASA.

En algunas partes de Alaska, el agua está reemplazando el hielo. A medida que los glaciares se adelgazan y retroceden, el agua de deshielo se acumula en sus frentes y forma lagos proglaciares.

El glaciar Alsek rodeaba antiguamente una pequeña montaña conocida como Prow Knob cerca de su extremo. En el verano de 2025, el glaciar perdió contacto con Prow Knob, dejando la masa continental de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados rodeada por las aguas del lago Alsek.

El crecimiento del lago entre 1984 y 2025 Las imágenes difundidas por la NASA muestran la magnitud del retroceso del hielo y el crecimiento del lago entre 1984 y 2025. Fueron adquiridas en los veranos de esos años con el TM (Thematic Mapper) en Landsat 5 y el OLI-2 (Operational Land Imager-2) en Landsat 9.

isla alaska El retroceso glaciar en Alaska crea una nueva isla. NASA

En 1984 el glaciar Alsek terminaba en Gateway Knob, a unos 5 kilómetros al oeste de Prow Knob. A mediados de Siglo XX, el hielo se había retirado hacia el este, pero aún rodeaba Prow Knob. El difunto glaciólogo Austin Post tomó fotografías aéreas del extremo de Alsek en agosto de 1960 y posteriormente le contó a Pelto que le dio ese nombre al accidente geográfico por su parecido con la proa de un barco. Parte del perímetro de Prow Knob se había convertido en orilla del lago para 1984. Sin embargo, el glaciar Alsek permaneció conectado con el brazo norte del glaciar Grand Plateau. Cambió todo en 1999 con el retroceso de ambos glaciares. La lengua septentrional del Alsek también se desprendió de una estrecha isla, exponiendo el extremo a más desprendimientos. Creación de una Isla en Alaska Luego de casi dos décadas más de retroceso del hielo, dos afluentes al norte y al sur del Alsek dejaron de alimentar hielo al glacia. El lago Alsek creció significativamente hacia el sur, llenando el vacío dejado por el glaciar Grand Plateau. En 2025 el hielo se separó de Prow Knob, completando su transformación en una isla. La separación ocurrió en algún momento entre el 13 de julio y el 6 de agosto, según las imágenes satelitales.