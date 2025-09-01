Un telescopio rectangular podría descubrir un gemelo de la Tierra antes que otros diseños en desarrollo







La teoría de varios astrofísicos sostiene que la mejor resolución que se puede obtener en las imágenes de estos dispositivos depende del tamaño y la longitud de onda de la luz observada.

Además de en el JWST, el nuevo concepto de telescopio espacial está inspirado en el Difractor Interfero Coronagraph Exoplanet Resolver (DICER), un observatorio espacial infrarrojo hipotético.

Un telescopio rectangular podría descubrir un gemelo de la Tierra antes que otros diseños en desarrollo, según un grupo de astrofísicos que sostiene que la mejor resolución que se puede obtener en en estas imágenes dependerá del tamaño y la longitud de onda de la luz observada.

Los planetas con agua líquida emiten la mayor cantidad de luz en longitudes de onda de alrededor de 10 micras. En esta longitud, un telescopio necesita captar luz a una distancia de al menos 20 metros para tener la resolución suficiente para separar la Tierra del Sol a una distancia de 30 años luz.

Además, el telescopio debe estar en el espacio, ya que mirar a través de la atmósfera terrestre desenfocaría demasiado la imagen. Sin embargo, el telescopio espacial más grande, el Telescopio Espacial James Webb (JWST), tiene solo 6,5 metros de diámetro, y su lanzamiento fue difícil.

Por qué el telescopio rectangular es la mejor opción para descubrir planetas similares a la Tierra Según un artículo publicado en Frontiers in Astronomy and Space Sciences, un equipo liderado por físicos del Rensselaer Polytechnic Institute y la NASA, sostienen que "es posible encontrar planetas cercanos similares a la Tierra que orbitan estrellas similares al Sol con un telescopio de tamaño similar al JWST, que opera aproximadamente a la misma longitud de onda infrarroja (10 micras) que el JWST, con un espejo rectangular de 1 x 20 metros en lugar de un círculo de 6,5 metros de diámetro"

"Con un espejo de esta forma y tamaño podemos separar una estrella de un exoplaneta en la dirección de los 20 metros de longitud del espejo del telescopio. Para encontrar exoplanetas en cualquier posición alrededor de una estrella, se puede rotar el espejo de modo que su eje longitudinal se alinee ocasionalmente con la estrella y el planeta", se agregó. Los expertos expresaron que este diseño puede encontrar la mitad de todos los planetas similares a la Tierra existentes que orbitan estrellas similares al Sol en un radio de 30 años luz en menos de tres años. "Si bien nuestro diseño requerirá mayor ingeniería y optimización antes de garantizar sus capacidades, no existen requisitos obvios que requieran un desarrollo tecnológico intenso, como ocurre con otras ideas innovadoras", ratificaron. Además de en el JWST, el nuevo concepto de telescopio espacial está inspirado en el Difractor Interfero Coronagraph Exoplanet Resolver (DICER), un observatorio espacial infrarrojo hipotético.