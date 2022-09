El "Teto" Medina declaró y su abogado dijo que "no tiene idea de por qué está detenido"

Medina fue detenido en la víspera, en su departamento del barrio porteño de Palermo, acusado de reducción a la servidumbre, abandono de persona, estafa y explotación laboral en un centro de rehabilitación de adictos, llamado La razón de vivir , y ubicado en la localidad de Berazategui, al sur del conurbano. Allí, una vez por semana brindaba charlas motivacionales a los jóvenes internados, algunos de los cuales realizaron la denuncia por los cargos que ahora le imputan al ex conductor y periodista.

"El está bien anímicamente, pero sorprendido, no tiene ni idea de por qué está detenido", expresó Tenca en declaraciones a la prensa.

Además, el abogado defensor confió que ya solicitó la excarcelación de su cliente porque "no hay escuchas, ni pruebas para que siga arrestado". "Medina era un empleado, no sabía nada de las malas condiciones del lugar, no conocía la cocina ni los dormitorios, nadie le habló de eso", añadió Tenca, quien dejó entrever su optimismo para lograr la excarcelación: "El juez tiene cinco días hábiles, espero que la semana próxima ya pueda liberarlo", remarcó.

Por otra parte, Tenca admitió que su defendido "cobraba 2.500 pesos por cada una de las personas" que llevaba a esos centros de rehabilitación, no solo al de Berazategui, ya que había otros en distintos lugares del país, como Villa María (Córdoba), Casilda (Santa Fe) y Concordia (Entre Ríos).

El "Teto" Medina y los involucrados en la causa del centro terapéutico seguirán detenidos

El fiscal del distrito bonaerense de Berazategui, Daniel Ichazo, indagó este viernes a Marcelo "Teto" Medina, y a los otros involucrados en la causa abierta por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", en tanto que su director, Néstor Zelaya, se negó a declarar y permanecerá detenido al igual que el resto de los investigados, según confirmó su abogado defensor Marcelo Biondi.

El exhumorista y animador del programa VideoMatch, Marcelo José Medina, fue arrestado ayer en su domicilio de Palermo, acusado de ser la cara visible de la organización La Razón de Vivir, para reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país, que luego supuestamente eran reducidos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.

Los detenidos fueron trasladados a las 7.30 de este viernes a la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming dependiente de los Tribunales de Quilmes, donde permanecieron hasta cerca de las 18 y fueron trasladados nuevamente a la Comisaría Primera de Berazategui.