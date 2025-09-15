Detuvieron al sospechoso de haber asesinado al turista argentino en Brasil

Alejandro Ainsworth tenía 54 años y estaba de vacaciones. Le quitaron u$s3.500 dólares y pidieron un préstamo de $4 millones de pesos a su nombre.

En este momento, la División de Homicidios de la Capital (DHC) de Río de Janeiro continúa investigando la muerte.

La Policía de Río de Janeiro, Brasil, arrestó al posible asesino del argentino Alejandro Ainsworth , hallado muerto la semana pasada en la en la calle Grota Funda de Copacabana, zona oeste de la ciudad carioca, a donde había ido a pasar unos días de vacaciones.

El sospechoso se llama Vítor dos Santos Oliveira y fue arrestado en San Pablo en colaboración con la policía local. Agentes de la División de Homicidios de la capital lo idetificaron a través de imágenes de cámaras de seguridad y transacciones financieras realizadas con la tarjeta bancaria de la víctima después de su muerte.

Según los informes policiales iniciales, el cuerpo de Ainsworth no presentaba signos de violencia . Se sospecha que fue drogado con sustancias mezcladas con bebidas alcohólicas.

Según la policía, Alejandro fue visto por última vez saliendo de una discoteca en Copacabana el 8 de septiembre. El hombre que lo acompañaba , captado por cámaras de seguridad, se llama Vítor dos Santos Oliveira. A las 9:45 de ese mismo día, Oliveira fue visto en una gasolinera utilizando una de las tarjetas de la víctima .

La búsqueda comenzó cuando los encargados del hotel donde vacacionaba Ainsworth se comunicaron con su familia para informarles que el hombre no se había presentado para hacer el checkout. En ese momento, los hijos tomaron la decisión de viajar a Brasil.

Las cuentas bancarias de la víctima habían sido vaciadas en las últimas horas y su teléfono celular realizó extraños movimientos en Brasil. Alan, uno de los hijos del hombre fallecido, confirmó que "a las dos de la madrugada del lunes empieza a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos".

Desde entonces, Alan mantuvo contacto con las autoridades de Río de Janeiro y el consulado argentino. Los hijos de Ainsworth constataron que a su padre le sacaron u$s3.500 y a su nombre pidieron un préstamo de $4 millones; intentaron pedir otro, aunque la familia pudo darlo de baja.

La División de Homicidios de la Capital (DHC) investiga el caso y no descarta la hipótesis de "Buenas noches, Cenicienta", lo que en Argentina se conoce como "viudas negras". Equipos especializados buscan imágenes que ayuden a esclarecer la muerte del turista.