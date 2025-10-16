Detuvieron a Joel Ojeda, ex Gran Hermano: de qué se lo acusa







El participante de la edición 2023 fue apresado en San Miguel, donde encontraron dinero y computadoras.

Detuvieron a Joel Ojeda, exparticioante de Gran Hermano.

El ex participante de Gran Hermano, Joel Ojeda, fue detenido en el partido de San Miguel, acusado de promover juegos de azar ilegales a través de sus redes sociales. La investigación que derivó en su arresto fue hecha por las autoridades judiciales y los organismos de control del juego, que remarcar una preocupación legítima por la difusión masiva de estas actividades y el fácil acceso de los menores de edad a las mismas.

El caso de Ojeda generó un revuelo mediático, ya que las publicaciones del joven que participó en el conocido reality en el año 2023, llegaban a un gran marco de público y muchos menores de edad estaban expuestos a su promoción. En los allanamientos que realizó la justicia como parte de la investigación, se encontraron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y celulares que serán analizados. También bloquearon los perfiles vinculados a la promoción de las apuestas ilegales.

joel ojeda Instagram

Por qué detuvieron a Joel Ojeda Joel Ojeda fue detenido por promover juegos de azar ilegales en sus redes sociales. Según fuentes judiciales, desde principios del año 2025, el joven incentivaba a sus seguidores a participar en apuestas que no tenían autorización oficial.

La investigación que se realizó fue hecha por la Policía Judicial, la DDI de San Miguel y la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Encontraron equipos electrónicos que serán peritados para continuar con la investigación.

El paso de Joel Ojeda por Gran Hermano El joven es reconocido por haber participado de Gran Hermano en el año 2023, donde se destacó por su carisma y por su capacidad de generar alianzas estratégicas dentro de la casa. Su paso por GH lo volvió una figura mediática y con una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, lo que utilizó como herramienta para promocionar sus actividades ilegales. La fama que adquirió en el reality facilitó su alcance digital, lo que ahora se convirtió en uno de los elementos centrales de la investigación judicial.