Detuvieron al basquetbolista argentino Luca Vildoza en Italia por agresión

El basquetbolista argentino Luca Vildoza , figura del Virtus Bologna, fue detenido junto a su esposa, la jugadora de vóley Milica Tasic , luego de un episodio violento ocurrido en la vía pública en la ciudad italiana de Bologna. Según medios locales, ambos fueron trasladados a una comisaría tras un enfrentamiento con personal médico de la Cruz Roja Italiana .

El hecho ocurrió en la noche del miércoles 15 de octubre, pocas horas después de la victoria de su equipo ante el Mónaco por la Euroliga. Vildoza, de 30 años, fue liberado al día siguiente y viajó con el plantel rumbo a Lyon , donde Virtus tenía previsto su siguiente compromiso internacional. Aun así, el escándalo sacudió tanto al club como al entorno del deportista, que venía consolidándose nuevamente en Europa tras su paso por la NBA .

Aunque el caso todavía está bajo investigación, la prensa italiana difundió una reconstrucción de los hechos que muestra una secuencia confusa y con versiones encontradas. Las autoridades judiciales descartaron, por ahora, el juicio sumario y esperan nuevos informes para definir si el proceso seguirá adelante.

De acuerdo con el diario La Gazzetta dello Sport, el episodio comenzó cuando el vehículo en el que viajaban Vildoza y Tasic se topó con una ambulancia de la Cruz Roja detenida en una calle cercana al estadio PalaDozza. El basquetbolista habría reaccionado con gestos y palabras hacia los paramédicos, y más tarde los volvió a cruzar en otra calle, donde bloqueó el paso del coche sanitario con maniobras bruscas .

Según los reportes, al detenerse ambos autos, Vildoza habría tomado del cuello a una enfermera, mientras su esposa la agredía tirándole del cabello. Los carabineros intervinieron rápidamente, y la pareja fue trasladada a una comisaría, donde permaneció algunas horas detenida por “lesiones a personal sanitario”. La enfermera agredida, de 55 años, fue atendida en un hospital y dada de alta con un diagnóstico leve, mientras que otro voluntario también presentó una denuncia.

El abogado defensor, Mattia Grassani, afirmó que “no hubo una agresión unilateral, sino un altercado con acciones recíprocas”. También explicó que el jugador actuó bajo estrés, ya que su esposa —embarazada— quería regresar rápido a casa y la discusión “se desbordó”.

Desde el Virtus Bologna emitieron un comunicado respaldando al jugador y confirmando que “el fiscal dispuso la inmediata libertad sin restricciones”. Aun así, aclararon que el club “mantiene total confianza en las investigaciones judiciales” y que el deportista viajó con el equipo “para cumplir con sus compromisos deportivos”.

Por su parte, la Cruz Roja Italiana condenó los hechos, destacando que sus voluntarios “actúan siempre para ayudar, nunca para ser agredidos”, y calificó el episodio como “repudiable”. También la dirección sanitaria local expresó su preocupación por el aumento de ataques al personal de emergencias, una problemática que —según explicaron— se repite con frecuencia en el país.

La carrera de Luca Vildoza

Nacido en Mar del Plata en 1995, Vildoza debutó profesionalmente con Quilmes y en 2016 dio el salto a Europa para unirse al Baskonia de España, donde se consagró campeón de la Liga ACB y fue elegido MVP de las finales en 2020 gracias a una jugada decisiva ante el Barcelona. Su talento lo llevó a la NBA, primero con los New York Knicks y luego con los Milwaukee Bucks, aunque su estadía en Estados Unidos fue breve.

En 2022 regresó al continente europeo y pasó por el Estrella Roja de Belgrado, además de jugar en los dos grandes de Grecia: Panathinaikos y Olympiakos. Este año fichó por el Virtus Bologna, uno de los equipos más competitivos de Italia.

Con la selección argentina, Vildoza formó parte del plantel que ganó la medalla de plata en el Mundial de China 2019, siendo una de las piezas claves del equipo dirigido por Sergio Hernández.