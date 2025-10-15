Detuvieron en Córdoba al líder de una secta creada para cometer abusos sexuales

El hombre vivía en Brasil y fue detenido tras intentar ingresar a Córdoba. Por mails, instó a la víctima a tener relaciones con él junto a otras manipulaciones psicológicas.

El líder de una secta fue detenido en Córdoba , tras ser buscado intensamente por la Justicia. La misma fue creada con el fin de cometer abusos sexuales y el hombre está imputado por trata de personas.

Gerardo Reneé Bastos vivía en Brasil y se hacía llamar "el Maestro Lucidor Flores". La Justicia argentina lo buscaba intensamente tras tener un pedido de captura internacional ordenado por el juez federal N° 2 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes.

Bastos está imputado por los delitos de trata de personas con la finalidad de reducir o mantener a una persona en condición de servidumbre .

Según informó La Voz, su caso tiene características similares al del "Maestro Amor", Ricardo Javier Ocampo, condenado por abuso sexual.

La agrupación de "Lucidor Flores" se publicitaba como “Mística Andina” y luego “Organización Nación Pachamama”. Se investiga el abuso sexual y la reducción a la servidumbre de al menos una "discípula" de la secta.

La víctima se habría acercado al movimiento por intermedio de una amiga, y empezó a asistir a los cursos en los que Bastos exponía temas como “espiritualidad andina” y “amor por la madre tierra”.

La Voz relata que, a través de correos electrónicos, le habría dicho que debía tener relaciones sexuales con él, “el Guro Shakti”, porque era una “práctica espiritual” y que la instruiría en una “enseñanza secreta” llamada “Shakti” para llegar a transformarse en “iluminada”.

Durante años solventó los gastos de la mujer, a la que "bautizó" como Belladora Aguilar, para luego obligarla a trabajar en un retiro espiritual en Fortaleza sin pagarle. Este traslado es lo que para la Justicia configura una de las etapas de la trata, luego de la captación inicial.

La investigación sobre "El Maestro"

El expediente describe manipulaciones psicológicas y el "Maestro" le hizo creer a la víctima que había sido elegida para casarse con su hijo Ramiro.

Así lo hizo y, con el tiempo, tuvieron dos hijas y se radicaron en la localidad brasileña de Pelotas, pero en 2010 regresaron a Córdoba, donde terminaron viviendo en un rancho precario donde funcionaba la comunidad "Casa Mama". Allí la víctima siguió sufriendo abusos y maltrato.

La investigación determinó que los miembros del grupo debían realizar aportes monetarios y dormir en carpas. Dos de los “financistas” habrían sido los propios padres de la víctima, quien tras 15 años de abusos y manipulación psicológica, en 2019, logró salir y denunciar a Bastos y su hijo.

La semana pasada, el representante del Ministerio Público detectó que Bastos padre había ingresado al país y se encontraba en Traslasierra. Rápidamente notificó al juez y se ordenó su detención.

Al procesar al “Maestro”, el juez sostuvo que lideró una “secta destructiva” que, mediante manipulación, transformó el pensamiento de la víctima para cumplir el objetivo real: abusarla sexualmente y reducirla a servidumbre.

No obstante, el magistrado dictó la falta de mérito del hijo de Bastos porque consideró que no podía demostrarse, al menos por ahora, su participación en los delitos.