Quiénes son los posibles participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Telefe comenzó a preparar la llegada de " Gran Hermano Generación Dorada" , luego de que Santiago del Moro anunciara durante la ceremonia de los Martin Fierro que el estreno será en febrero de 2026 . Además, trascendió este jueves cuáles serían las figuras que participarían.

Entre las novedades, Del Moro explicó que la producción entregará "golden tickets" para invitar directamente a ciertos perfiles, lo que significa que más allá de quienes se inscriban, el reality también podrá convocar figuras a dedo.

La información la brindó Marina Calabró durante su columna en el programa "Lape Club Social" (América). Contó que Del Moro tiene una lista de preferencia, y la reveló en vivo: "La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase 'Que pase el desgraciado'. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo" .

Otra famosa que estaría en la lista de posibles convocados es Andrea del Boca , quien viene de obtener la absolución de parte de la Justicia en el marco de la causa por defraudación al Estado con la telenovela "Mamá Corazón".

Uno de los confirmados, era el cantante y líder de la cantante musical "Turf", Joaquín Levinton, estaría resonando en las mentes de la producción de Telefe.

La salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano evoluciona favorablemente luego de la última intervención quirúrgica

La salud de Thiago Medina sigue siendo una de las noticias más seguidas en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. A 19 días del accidente en moto que lo dejó internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el ex Gran Hermano continúa dando pasos hacia adelante en un camino de recuperación que todavía se presenta lento y cargado de incertidumbre.

El parte médico difundido en las últimas horas llevó algo de alivio: los profesionales informaron que la evolución es positiva tras la toilette quirúrgica a la que fue sometido. El joven se encuentra en terapia intensiva, pero ya no requiere asistencia respiratoria mecánica y su estado general es considerado estable. Aunque estos progresos son alentadores, los médicos remarcan que la vigilancia sigue siendo estricta por la delicadeza de la situación.