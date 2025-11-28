La joven fue capturada en la casa de un familiar en La Matanza, donde se encontraba refugiada tras darse a la fuga.

Detuvieron a la adolescente de 16 años acusada de matar a su novio a puñaladas en Lanús.

La adolescente de 16 años , que permanecía prófuga después de ser señalada como la principal sospechosa de matar a puñaladas en el pecho a su novio en Remedios de Escalada, fue detenida en las últimas horas en un operativo policial en La Matanza .

La joven fue capturada en la casa de un familiar , precisamente en la casa de un tío, donde se encontraba refugiada. Tras varios días prófuga, los efectivos policiales lograron localizarla luego de secuestrar el teléfono del padre de la joven que se encuentra preso en una unidad carcelaria.

La menor era apuntada como la única sospechosa de haber asesinado a su pareja, un joven de 21 años identificado como Santiago Nahuel López Monte .

El hecho ocurrió en la casa de la adolescente , en Remedios de Escalada. Fue ella misma quien llamó al 911 para pedir ayuda , intentando instalar una versión falsa sobre lo sucedido.

La joven intentó justificar el incidente diciendo que su novio había sufrido un accidente con las rejas de la entrada. Sin embargo, los médicos comprobaron rápidamente que las lesiones eran puñaladas en el pecho.

Cuando llegó la ambulancia, la adolescente se mostró inquieta por saber a qué hospital sería trasladado el joven. Minutos después, aprovechó un descuido y escapó. Desde entonces permanecía prófuga hasta su detención.

La adolescente se encontraba en la casa de su tío, en el partido de La Matanza.

El testimonio de la familia del joven

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.

Miguel, hermano del joven asesinado, había brindado declaraciones a C5N donde describió la secuencia que atravesó la familia: “Me llama mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le había cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta”.

Además, afirmó que su hermano no tenía antecedentes ni vínculos conflictivos: “El era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro. Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil”.