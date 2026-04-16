Innovación, creatividad y profesionalismo: así se celebró el Día del Bartender

Organizado por Fratelli Branca, en una escena que combinó barras invitadas, música en vivo y referentes de la coctelería local.

La coctelería dejó de ser un rol accesorio para consolidarse como un oficio con reglas propias, comunidad y proyección.

En uno de los bares más exclusivos de Palermo , con una barra enorme en el centro, los bartenders más importantes de la región, se reunieron por su profesión y compartieron sus cócteles de autor . Así se vivió la celebración más grande hasta el momento del Día Nacional del Bartender , reuniendo a más de 350 personas, en uno de los puntos neurálgicos de la noche porteña.

Profesionales de la coctelería, provenientes de Buenos Aires , Córdoba , Mar del Plata , Mendoza , Rosario y otras localidades del interior del país y la región, se reencontraron para celebrar una profesión que está más vigente que nunca, mostrando innovación, creatividad y camaradería. Todo un trabajo potenciado por marcas que acompañan e impulsan encuentros para consolidar la escena.

Organizado por Fratelli Branca , en una escena que combinó barras invitadas, música en vivo y referentes de la coctelería local. Entre ellos, Mona Gallosi , Sebastián Atienza (3 Monos), Ludovico De Biaggi (Tegui), Matías Merlo (Tiki Bar), Fede Cuco (Verne) y Daniel Biber , junto a nuevas generaciones que empiezan a ganar lugar.

La fecha —que se celebra cada 15 de abril y está vinculada a la fundación de la Asociación Mutual de Barmen y Afines ( AMBA )— funciona hoy como un punto de encuentro dentro del calendario del sector.

Durante años, el bartender fue visto como un rol de paso. Hoy ese lugar cambió. La barra dejó de ser un complemento para convertirse en parte central de la experiencia nocturna, protagonizando el impulso de tendencias a través de la coctelería . Preparación previa, manejo del ritmo del servicio y lectura en tiempo real, la coctelería es un trabajo donde cada movimiento impacta directamente en la experiencia.

El crecimiento de la gastronomía acompaña esa transformación. En la Ciudad de Buenos Aires, el sector representa cerca del 8% del empleo total y, dentro de ese esquema, la coctelería ganó peso propio. En el escenario local los bartenders son autores que desafían a través de técnicas y propuestas de calidad que mantienen al consumidor expectante.

Branca-Dia del bartender-139 Organizado por Fratelli Branca.

Un rubro con proyección y foco en la formación profesional

El crecimiento de la escena también tracciona nuevas oportunidades. La barra se posiciona como una salida laboral legítima, con rápida inserción y un formato flexible que permite combinar horarios y actividades.

Argentina cuenta con tres bares en la prestigiosa lista de los 50 Best. Esto se debe a que el panorama local es cada día más competitivo, con la profesionalización como la clave para marcar la diferencia. Todo este contexto abona a técnicas de vanguardia que se replican en barras de todo el país.

En ese contexto, empiezan a ordenarse las propuestas de formación para acompañar el crecimiento del sector. Entre ellas, Accademia Branca —una plataforma gratuita de coctelería— registró en el último año más de 6.000 inscriptos y 1.300 egresados.

“Desde hace años venimos acompañando al bartender en distintos momentos: primero generando comunidad, después con iniciativas que buscaban dar visibilidad y más tarde con programas de formación. Hoy el foco está en seguir profesionalizando el oficio”, explicaron Juan Luciani y Martin Olivera, embajadores de Fratelli Branca.

La coctelería dejó de ser un rol accesorio para consolidarse como un oficio con reglas propias, comunidad y proyección. En una industria en crecimiento, la barra ya no es solo un lugar de paso: es un espacio de especialización, trabajo y desarrollo profesional que sorprende a los consumidores con sabores y creatividad.