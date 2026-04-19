Nueva apertura en Palermo: un bodegón con cocina porteña y porciones abundantes + Seguir en









Con una propuesta centrada en la cocina porteña tradicional, porciones para compartir y servicio directo, Rioba Bodegón se suma a la escena gastronómica de Palermo como una apertura reciente que reinterpreta el formato del bodegón en clave actual.

El nombre -Rioba, “barrio” en lunfardo al revés- sintetiza ese anclaje territorial y funciona como punto de partida conceptual para una marca con proyección.

En Palermo, frente a Plaza Armenia, Rioba Bodegón se incorpora al circuito gastronómico con una propuesta que retoma el formato del bodegón porteño desde una lógica contemporánea. Inaugurado a principios de enero de 2026, el espacio pone el foco en tres ejes: platos abundantes, servicio tradicional y cocina típica de impronta casera, en un contexto que articula referencias históricas con una puesta actual.

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El nombre -Rioba, “barrio” en lunfardo al revés- sintetiza ese anclaje territorial y funciona como punto de partida conceptual para una marca con proyección.

La ambientación acompaña con una reinterpretación de los bodegones clásicos. El espacio combina manteles a cuadros, piso de damero y ladrillo a la vista con una distribución funcional que facilita la circulación en sala. A estos elementos se suman fotografías en blanco y negro, una barra de madera y detalles de inspiración tradicional, integrados de forma ordenada. Con capacidad para cerca de 100 cubiertos, el local se organiza en distintos niveles e incluye una terraza techada con vista a la plaza, además de mesas en la vereda.

El servicio mantiene una dinámica tradicional, con mozos uniformados y atención directa, en línea con la modalidad que propone el lugar. No se cobra cubierto y la visita comienza con un aperitivo de cortesía que incluye vermut, pan y salchichitas con mostaza, con opción de limoncello al finalizar, lo que refuerza una dinámica orientada a la rotación y a la experiencia completa en sala.

Rioba Bodegon - tortilla de papa1 En la cocina, la carta recorre distintos clásicos del repertorio porteño. Las milanesas, en tamaño grande, se presentan como uno de los ejes del menú, junto con preparaciones como carnes de larga cocción, pastas caseras y platos de base tradicional. Las entradas incluyen opciones frías como matambre arrollado, lengua a la vinagreta o vitel toné, y alternativas calientes como tortilla de papas, buñuelos, gambas al ajillo o provoleta. En los principales, aparecen cortes como bife de chorizo, asado y costillas de cerdo, además de opciones de pescado y pastas con salsas clásicas. Como parte de la dinámica del lugar, cada 29 se incorpora una propuesta especial de ñoquis para compartir.

La sección dulce mantiene la misma línea, con postres asociados al recetario local y opciones que incorporan helado en presentaciones abundantes. En paralelo, la oferta de bebidas incluye vermut, sidra y tinto de verano tirado, además de vinos de perfil tradicional y cócteles clásicos, con servicio en pingüinos como parte del guiño a la estética bodegonera. En conjunto, Rioba se integra a la oferta gastronómica de Palermo con un modelo que retoma el concepto del bodegón desde una estructura actual, con foco en la cocina casera, el volumen de las porciones y una experiencia de consumo pensada para grupos. rioba_espacio_pro_edit_3 (1) Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.

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