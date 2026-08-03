Aumento en el Monotributo Social ARCA: cuánto hay que pagar de cuota desde agosto 2026 + Agregar ámbito en









En el octavo mes del año, el esquema actualizado modifica el importe mensual y mantiene los beneficios para miles de personas.

Tras la recategorización, los monotributistas van a ver los importes a pagar actualizados. Pexels

Los cambios del mes de agosto 2026 alcanzan a distintos regímenes administrados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y también impactan sobre quienes están inscriptos en el monotributo Social. La actualización ya tiene un monto definido que va a permanecer vigente durante los próximos meses.

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Este régimen sigue con un esquema de subsidios que reduce el valor que deben afrontar los beneficiarios. Incluso con este nuevo incremento, el aporte mensual sigue siendo inferior al de las categorías del monotributo y mantiene la misma cobertura de salud y los aportes previsionales.

Esta asistencia permite que quienes desarrollan actividades de menor escala mantengan el acceso a la formalización laboral. Pexels Qué es el monotributo social y para quién está dirigido El monotributo Social es un régimen pensado para que los trabajadores independientes de bajos ingresos puedan formalizar su actividad económica. A través de esta herramienta, los contribuyentes pueden emitir facturas, acceder a una obra social y realizar aportes jubilatorios sin ingresar al régimen general.

Su objetivo es acompañar a todas esas personas que desarrollan pequeños emprendimientos o actividades por cuenta propia y necesitan incorporarse al sistema tributario, pero no pueden pagar la cuota de un Monotributo tradicional. El beneficio alcanza principalmente a:

Trabajadores independientes de bajos ingresos

Microemprendedores

Integrantes de la economía social

Pequeños productores

Beneficiarios de programas sociales compatibles También es compatible con determinadas prestaciones sociales como:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano El régimen contempla tres componentes: Impuesto integrado

Aporte jubilatorio

Obra social Los requisitos para acceder al monotributo social A diferencia del monotributo tradicional, el Estado financia la totalidad del componente impositivo y del aporte previsional. Además, cubre el 50% del costo correspondiente a la obra social. Para acceder al Monotributo Social es necesario cumplir una serie de condiciones: Tener 18 años o más

o más Desarrollar una única actividad económica

Registrar ingresos brutos anuales inferiores a $10.277.988,13

Tener hasta 2 inmuebles , siempre que uno esté afectado al emprendimiento

, siempre que uno esté afectado al emprendimiento Tener hasta 3 bienes muebles registrables

No ejercer una profesión universitaria como actividad económica

No ser empleador ni integrar sociedades comerciales

Obtener ingresos únicamente de la actividad declarada, sin contar las prestaciones sociales compatibles

En el caso de las cooperativas de trabajo, contar con al menos 6 asociados Con una cuota menor, los contribuyentes que lo necesiten pueden acceder a una cobertura médica y a los aportes previsionales. Pexels Cuánto se pagará de cuota desde agosto 2026 ARCA confirmó que la cuota mensual del Monotributo Social será de $12.847,27 a partir de agosto de 2026. Ese importe se va a mantener vigente hasta enero de 2027, cuando se lleve a cabo una nueva actualización de acuerdo con el cronograma previsto para este régimen. El valor corresponde únicamente al 50% del aporte de la obra social, ya que el Estado sigue cubriendo el resto de los componentes del sistema. Los pagos con el nuevo importe van a empezar a regir desde el vencimiento del 20 de agosto de 2026. Por el otro lado, ARCA también modificó las cuotas del Monotributo tradicional para todas sus categorías: Categoría A: servicios y venta de bienes $49.527,18

Categoría B: servicios y venta de bienes $56.379,08

Categoría C: servicios $66.020,12 - venta de bienes $64.530,58

- venta de bienes Categoría D: servicios $84.612,93 - venta de bienes $82.564,81

- venta de bienes Categoría E: servicios $119.811,45 - venta de bienes $108.267,51

- venta de bienes Categoría F: servicios $150.784,21 - venta de bienes $129.930,65

- venta de bienes Categoría G: servicios $230.312,94 - venta de bienes $158.815,05

- venta de bienes Categoría H: servicios $522.706,68 - venta de bienes $317.895,01

- venta de bienes Categoría I: servicios $963.747,86 - venta de bienes $474.992,78

- venta de bienes Categoría J: servicios $1.167.299,76 - venta de bienes $580.793,69

- venta de bienes Categoría K: servicios $1.614.446,04 - venta de bienes $702.103,24

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