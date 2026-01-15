Apagón en AMBA: AySA advirtió que la falta de electricidad podría afectar el suministro de agua + Seguir en









Una vez finalizado el apagón masivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afectó a cerca de un millón de usuarios, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) advirtió que la falta de electricidad que impactó a la Ciudad este jueves podría tener repercusiones en el suministro de agua en las próximas horas. Por ello, pidieron tener un "uso responsable" del servicio.

A través de un comunicado, la empresa explicó que, por el corte de luz, se vieron afectadas instalaciones "correspondientes a los sistemas de producción y distribución de agua potable". "Requieren suministro eléctrico y demandan una gran cantidad de energía para su normal funcionamiento", precisó.

Si bien la electricidad volvió en gran parte del AMBA, desde AySA aclararon que el agua no se reestablece de forma instantánea sino que los equipos de bombeo necesitan iniciar sus operaciones en etapas, por lo que la presión y el servicio irán recuperándose progresivamente a lo largo del día.

En detalle, advirtieron que podría haber una baja de presión y falta de agua en zonas de la ciudad de Buenos Aires y localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

“En este contexto y teniendo en cuenta las altas temperaturas, AySA solicita a sus usuarios extremar los cuidados y realizar un uso responsable del agua potable, priorizando su utilización para actividades esenciales", solicitaron.

Masivo corte de luz afectó a cerca de un millón de usuarios Una sorpresiva interrupción del servicio eléctrico en medio de altas temperaturas de verano afectó a casi un millón de usuarios de Edesur y Edenor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El servicio comenzó a ser restablecido pasadas las 16. Por el corte de luz salieron de funcionamiento cientos de semáforos porteños, se interrumpió el servicio en la línea D de subte y la línea H funcionó con demoras. También se vieron afectadas temporalmente las operaciones de las líneas de trenes electrificadas y del Aeroparque Jorge Newbery. Según reportes recibidos por Energy Report, el corte de luz afectó a vecinos de Recoleta, microcentro, Caballito, Palermo, Paternal, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Villa Crespo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en localidades como Castelar y Morón, en la zona oeste del conurbano bonaerense, y del norte en San Martín, Tigre y San Fernando.