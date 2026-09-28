Día del Empleado de Comercio 2026: quiénes tienen feriado hoy 28 de septiembre y qué locales estarán cerrados + Agregar ámbito en









El descanso del sábado 26 se pasó para hoy y beneficia a más de un millón de trabajadores en todo el país. Cómo funcionan los comercios y qué pasa con el sueldo.

Los rubros que tienen feriado y cuánto tienen que cobrar aquellos empleados que van a trabajar. Magnific

Este lunes 28 de septiembre se conmemora en todo el país el Día del Empleado de Comercio, una jornada que modifica el esquema habitual de atención y otorga un día de descanso a más de un millón de trabajadores. La medida responde a un acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias para trasladar la fecha original del sábado 26.

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La decisión impacta de forma directa en el funcionamiento de los grandes supermercados y los locales de cercanía, que adaptarán su operatividad según la disponibilidad de personal y las normativas acordadas para este feriado.

Magnific Día del Empleado de Comercio El origen de esta fecha se remonta a 1934, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, cuando se promulgó la Ley 11.729. Esta reforma del Código de Comercio fue clave para el sector, ya que sumó derechos laborales fundamentales como las indemnizaciones, las licencias por enfermedad o accidentes y mejoras en las condiciones de trabajo.

Años más tarde, el 11 de noviembre de 2009, el Congreso sancionó la Ley 26.541 para fijar formalmente la jornada de descanso. En su artículo 2, la norma establece que los trabajadores del sector no prestarán tareas y que el día se equipara a un feriado nacional a todos los efectos legales. En 2026, como el 26 cayó sábado, se acordó pasar el descanso a este lunes 28 para garantizar el día libre.

Quiénes tienen feriado y qué comercios cierran El feriado alcanza a los empleados de supermercados, mayoristas, locales de indumentaria, zapaterías, perfumerías, casas de electrodomésticos y negocios minoristas en general. Esto incluye a los cajeros, administrativos y repositores. Cabe resaltar que en un mismo shopping o supermercado puede haber empleados de otros rubros que sí tienen que trabajar esta fecha.

Aunque los establecimientos no tienen prohibición de abrir, su funcionamiento depende del personal disponible. En diversas jurisdicciones ya se pautó el cierre total de supermercados, grandes comercios y centros comerciales, mientras que en otros distritos cada empresa definirá la modalidad de atención. Magnific Cómo se paga a quienes trabajan a pesar del feriado Para la liquidación salarial de la jornada de este lunes 28 de septiembre se aplican las normas laborales vigentes para los feriados nacionales. Aquellos empleados de comercio que no presten servicios mantendrán su sueldo habitual sin sufrir ningún tipo de descuento. Los trabajadores que deban cumplir tareas durante la jornada del lunes deberán percibir el pago doble por las horas trabajadas, conforme a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 26.541.

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