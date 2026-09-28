ANSES oficializó los aumentos del 1,66% de octubre 2026: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones + Agregar ámbito en









El organismo oficializó la suba para todas las prestaciones a través de la fórmula de movilidad basada en el IPC de agosto. El detalle de los montos y las fechas confirmadas de cobro.

Los montos finales de la jubilación mínima y las asignaciones familiares para el décimo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,66%. La actualización se aplica siguiendo la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

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A la par de la suba de los haberes, el organismo ya dejó definido el cronograma oficial de acreditación para el décimo mes del año. Los pagos se realizarán dentro de las fechas habituales aprobadas por la Resolución 349/2025, comenzando el jueves 8 de octubre y haciendo una pausa el lunes 12 por el feriado nacional.

ANSES Aumentan las jubilaciones y pensiones El incremento anunciado para el décimo mes del año surge de la aplicación del esquema de movilidad, que actualiza los montos con dos meses de desfasaje respecto al IPC publicado por el INDEC. De esta manera, con el dato de inflación de agosto se modifican las liquidaciones correspondientes a octubre.

Con el incremento del 1,66% fijado para el próximo mes, el haber mínimo de los jubilados pasará a ser de $435.748,51. Por su parte, para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) el importe bruto con aumento llegará a $348.598,81. En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez el haber quedará en $305.023,96.

ANSES mantiene el bono de $70.000 Junto con el aumento por movilidad, el Gobierno confirmó que se pagará nuevamente el bono extraordinario de $70.000 para los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo. De esta manera, sumando el haber actualizado y el refuerzo económico, el monto total a cobrar alcanzará los $505.748,51.

Para aquellos beneficiarios que superen el haber mínimo, pero no alcancen ese techo, ANSES liquidará proporcional hasta llegar al tope. Con el bono contemplado, el ingreso final de la PUAM se ubicará en $418.598,81 y el de las Pensiones No Contributivas en $375.023,96. Asignaciones: montos de octubre Las asignaciones familiares y universales que abona el organismo previsional también registran la suba del 1,66% para octubre. Tras el ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad pasará a ser de $509.863. En el caso de los trabajadores formalizados, la Asignación Familiar por Hijo quedará fijada en $78.304 para los beneficiarios encuadrados dentro del primer rango de ingresos familiares. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2026 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1 : viernes 23 de octubre

: viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : lunes 26 de octubre

: lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : martes 27 de octubre

: martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre AUH y SUAF DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

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: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

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: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

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