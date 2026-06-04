Día del Padre 2026: dime que papá tienes y te diré qué regalo hacer

Las herramientas, experiencias compartidas, artículos de tecnología, accesorios deportivos y utensilios de cocina están entre las mejores opciones.

El Día del Padre será el próximo domingo 21 de junio.

El Día del Padre se acerca y, como sucede cada año, todos se preguntan que pueden regalar . Aunque las clásicas opciones como perfumes, ropa o una comida especial siguen siendo las más elegidas, cada vez más personas buscan sorprenderlos con alternativas que realmente se adapten a los gustos y personalidad.

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La realidad es que no existe un regalo universal . Algunos disfrutan de las herramientas, otros aprovechan cada fin de semana para viajar y también están quienes son fanáticos de la tecnología , los libros o el café. Por eso, antes de ir a elegirlo, lo mejor es hacerse una pregunta sencilla: ¿qué tipo de papá es el tuyo?

En Argentina, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio . La fecha cambia cada año porque no está fija en el calendario, sino que se conmemora siempre durante el tercer domingo del mes.

Esta modalidad se mantiene desde hace décadas y responde a una tradición que también comparten muchos países alrededor del mundo. El objetivo original fue facilitar las reuniones familiares al coincidir con un día no laborable.

Este año, quedará muy cerca del feriado nacional del 20 de junio, día en que se conmemora el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Sin embargo, como ese caerá sábado, no habrá un fin de semana largo como en 2025.

calendario feriado Depositphotos

Regalos para el Día del Padre según el tipo de papá

Papá amante de arreglar cosas

Hay padres que encuentran satisfacción construyendo muebles, haciendo reparaciones o encarando proyectos de carpintería por su cuenta. Para ellos, las herramientas suelen ser una apuesta segura.

La usuaria @solrizzo, quien se describe como alguien que "elije cuidadosamente cada regalo", hizo un hilo de publicaciones en X (ex Twitter) en el que describe las mejores opciones para elegir que comprar. Entre ellas, aparecen los taladros percutores inalámbricos, los destornilladores eléctricos, los minitornos multifunción y los kits completos de herramientas.

Pueden resultar útiles las cajas organizadoras, linternas de trabajo recargables, niveles láser, cintas métricas digitales o bancos de trabajo plegables.

Si ya cuenta con los objetos básicos, una buena alternativa es apostar por accesorios que complementen su equipamiento, como juegos de mechas, discos de corte, organizadores modulares o elementos de seguridad.

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Papá tecnológico

Para quienes disfrutan de los últimos avances tecnológicos, existen numerosas opciones que combinan utilidad y entretenimiento.

Los auriculares inalámbricos siguen siendo uno de los regalos más elegidos, especialmente para quienes escuchan música, podcasts o trabajan desde casa. También pueden considerarse parlantes Bluetooth, relojes inteligentes, teclados mecánicos, asistentes virtuales o accesorios para computadoras.

Otra alternativa son los dispositivos para el hogar inteligente, como lámparas controladas por voz, enchufes inteligentes o cámaras de seguridad doméstica.

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Papá amante del café

Para muchos padres, el día comienza con una buena taza de café. Las cafeteras italianas continúan siendo una de las opciones más valoradas por quienes disfrutan de preparar la bebida de manera tradicional.

Además, pueden sumarse cafeteras de prensa francesa, molinillos manuales, espumadores de leche, tazas térmicas o sets de granos de distintas regiones. Para quienes buscan una experiencia más completa, existen kits de degustación que permiten descubrir diferentes variedades.

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Papá lector

Si tu padre siempre tiene un libro en la mesa de luz o aprovecha cualquier momento libre para leer, las opciones son prácticamente infinitas.

Las novelas históricas, policiales, biografías, libros de divulgación científica, economía, deportes o desarrollo personal suelen ser excelentes alternativas dependiendo de sus intereses.

A su vez, pueden sumarse accesorios como lámparas de lectura, señaladores personalizados, fundas para ebooks o bibliotecas organizadoras.

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Papá viajero

Hay padres que disfrutan más planificando el próximo destino que descansando en casa. Entre las opciones más útiles para regalarles aparecen las mochilas de cabina, organizadores de equipaje, almohadas cervicales, neceseres compactos, cargadores portátiles y adaptadores universales.

También pueden resultar atractivas las experiencias, como escapadas de fin de semana, excursiones, recorridos gastronómicos o actividades al aire libre.

Papá deportista

Para quienes incorporan el ejercicio físico a su rutina diaria, las mejores alternativas son las botellas térmicas, relojes deportivos, bandas elásticas de entrenamiento, indumentaria y zapatillas.

Podes considerar accesorios específicos para running, ciclismo, trekking, gimnasio o deportes recreativos según su actividad favorita.

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Papá gastronómico

Los amantes de la cocina también tienen un gran abanico de opciones para celebrar su día. Cuchillos profesionales, tablas de madera, copas, provoleteras, delantales personalizados, utensilios para parrilla, termómetros de cocina y kits de especias suelen ser alternativas muy bien recibidas.

Otra posibilidad es regalarles cenas temáticas, degustaciones o clases de cocina.

Papá que ya tiene de todo

Es probablemente el caso más difícil de resolver. Cuando parece que no necesita nada material, las experiencias suelen ser la mejor alternativa.

Entradas para espectáculos, cenas familiares, escapadas cortas, degustaciones o actividades compartidas pueden generar recuerdos mucho más valiosos que cualquier objeto.