Día del Trabajador: Obispo bendijo las herramientas de la UTEP

Sobre la vereda pegada a avenida Juan D. Garay, a metros de la entrada al Centro de Transbordo del subterráneo, una gran bandera de la UTEP y otra de color amarrillo del Movimiento Misioneros de Francisco a espalda del obispo marcaba que allí hablaría para dar la bendición. “Estamos ante la imagen de la Virgen de Lujan (patrona de la Argentina) y San Cayetano (patrono del pan y el trabajo) cuando pedimos a Dios, a través de San Cayetano, que es como el oído de Dios, para necesidad de pan, trabajo, estamos pidiendo justicia. Cuando pedimos a nuestro patrono y amigo que interceda por el trabajo estamos pidiendo, estamos reclamando por la dignidad. Porque aquel que no trabaja está herido en su dignidad, no sólo porque no puede llevar el pan de cada día a la mesa de su familia, sino también porque no puede desplegar los dones, las capacidades que tiene para poner el hombro y levantar la patria. Por eso el pedido por trabajo es un pedido por respeto de la dignidad de cada mujer y varón que anhela trabajar para poner el hombro y construir la patria”, afirmó el monseñor Carrara.